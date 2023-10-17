Україна зазнала проблем з Мальтою, але Мудрик приніс перемогу

Михайло Мудрік проти гравця Мальти Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

У рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 свій передостанній матч у групі провела збірна України. Суперниками підопічних Сергія Реброва стала Мальта.

Збірна України обіграла Мальту з рахунком 3:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

Мальтійці почали активніше матч і на 12-й хвилині відкрили рахунок. Мбонг опинився між центральними захисниками синьо-жовтої команди і згодом втік від Матвієнка. Відірвавшись від захисника, форвард реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

Друге взяття воріт відбулося на 38-й хвилині. Все б нічого, але господарі забили у свої ворота. Після прострілу з лівого краю штрафного майданчика від Судакова Камензулі зрізав м'яч у ворота.

Через три хвилини захисник Мальти Джозеф у своєму штрафному майданчику сфолив на Мудрику, і арбітр призначив пенальті. З 11 метрів Довбік пробив під голкіпером – 2:1.

У другому таймі на полі було більше боротьби та менше моментів. Перший момент Україна мала на 70-й хвилині, коли Мудрік перехопив м'яч на лівому фланзі і пробив здалеку. На цей раз голкіпер парирував м'яч.

На 85-й хвилині Мудрику із третьої спроби вдалося забити. Михайло протяг м'яч лівим флангом, змістився в центр і з-за меж штрафного майданчика пробив точно в дальній кут воріт — 3:1.

У доданий час у ході контратаки був добрий момент у Коноплі, але його удар потяг голкіпер.

Мальта - Україна - 3:1

Голи: Мбонг, 12 - Камензулі, 38 (авт.), Довбик, 43 (п.), Мудрік, 85

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