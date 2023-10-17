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Курйоз у матчі України: Мальта забила вдруге, але є нюанс

17 жовтня 2023 22:52
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Агабекян Карен
редактор
Курйоз у матчі України: Мальта забила вдруге, але є нюанс
Захисник Мальти після автоголу. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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Агабекян Карен
редактор

У рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 збірна України на виїзді грає проти Мальти. Підопічним Сергія Реброва потрібна лише перемога у цьому матчі, щоб продовжити боротьбу за вихід на континентальну першість.

Збірна України погано розпочала матч, але наприкінці першого тайму все змінилося, повідомив портал Новини.LIVE.

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Якщо Мальта втратила шанси на вихід на Євро-2024, то Україна йде третьою, маючи 10 очок. Стільки ж балів в Італії, але на одну гру менше. На турнір виходять дві найкращі команди.

Мальта забила два м'ячі

На 12-й хвилині Мальта відкрила рахунок. Мбонг опинився між центральними захисниками нашої команди і потім втік від Матвієнка. Відірвавшись від захисника, форвард реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

Другий м'яч Мальта забила на 38 хвилині. Щоправда, зробили вони це у свої ворота. Після прострілу з лівого флангу штрафного майданчику від Судакова Камензулі забив у свої ворота.

Через три хвилини захисник Мальти Джозеф у своєму штрафному майданчику сфолив на Мудрику, і арбітр призначив пенальті. З 11 метрів Довбик пробив під голкіпером — 2:1.

Збірна України у матчі з Мальтою не може розраховувати на Тараса Степаненка, Сергія Кривцова та Руслана Малиновського. Якщо у перших двох проблем зі здоров'ям, то у гравця "Дженоа" перебір жовтих карток.

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