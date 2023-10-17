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Відомі склади на матч Мальта — Україна: Ребров здивував вибором гравців

17 жовтня 2023 20:39
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Відомі склади на матч Мальта — Україна: Ребров здивував вибором гравців
Футболісти збірної України перед матчем Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України проводить виїзний поєдинок проти Мальти. Тренери обох команд вже назвали стартові склади цього протистояння.

Сергій Ребров здивував складом збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Порівняно з матчем проти Північної Македонії у "синьо-жовтих" відбулася зміна складу. Тарас Степаненко пропустить поєдинок із Мальтою. Натомість на поле з перших хвилин матчу вийде Сидорчук. Є й інші сюрпризи від Сергія Реброва.

Збірна України
"Енергетичне коло" українських гравців. Фото: REUTERS/David W Cerny

Склади команд

Мальта: Бонелло — Мбонг, С. Борг (капитан), Пепе, Камензулі — Гійомьє, Н. Мускат, Янкам — Нвоко, П. Мбонг.

Тренер: Мікеле Марколіні.

Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук, Зінченко (капітан) — Ванат, Судаков, Мудрик — Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

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