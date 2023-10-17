Відомі склади на матч Мальта — Україна: Ребров здивував вибором гравців

Футболісти збірної України перед матчем Фото: REUTERS/David W Cerny

У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України проводить виїзний поєдинок проти Мальти. Тренери обох команд вже назвали стартові склади цього протистояння.

Сергій Ребров здивував складом збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Порівняно з матчем проти Північної Македонії у "синьо-жовтих" відбулася зміна складу. Тарас Степаненко пропустить поєдинок із Мальтою. Натомість на поле з перших хвилин матчу вийде Сидорчук. Є й інші сюрпризи від Сергія Реброва.

"Енергетичне коло" українських гравців. Фото: REUTERS/David W Cerny

Склади команд

Мальта: Бонелло — Мбонг, С. Борг (капитан), Пепе, Камензулі — Гійомьє, Н. Мускат, Янкам — Нвоко, П. Мбонг.

Тренер: Мікеле Марколіні.

Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук, Зінченко (капітан) — Ванат, Судаков, Мудрик — Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Нагадаємо, бій Усика з Ф'юрі стане кошмаром: відомий експерт оцінив шанси боксерів.

Працівник "Кривбасу" розповів, чому вирішив втекти з України.

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі.

Слова Реброва перед Мальтою: кадрові проблеми, сила суперника та "ігнор" Русина.

Мельгоса про перемогу України над Англією: "Вони б'ються за свою команду".