Відомі склади на матч Мальта — Україна: Ребров здивував вибором гравців
У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України проводить виїзний поєдинок проти Мальти. Тренери обох команд вже назвали стартові склади цього протистояння.
Сергій Ребров здивував складом збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE.
Порівняно з матчем проти Північної Македонії у "синьо-жовтих" відбулася зміна складу. Тарас Степаненко пропустить поєдинок із Мальтою. Натомість на поле з перших хвилин матчу вийде Сидорчук. Є й інші сюрпризи від Сергія Реброва.
Склади команд
Мальта: Бонелло — Мбонг, С. Борг (капитан), Пепе, Камензулі — Гійомьє, Н. Мускат, Янкам — Нвоко, П. Мбонг.
Тренер: Мікеле Марколіні.
Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук, Зінченко (капітан) — Ванат, Судаков, Мудрик — Довбик.
Тренер: Сергій Ребров.
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