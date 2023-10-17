Бій Усика з Ф'юрі стане кошмаром: відомий експерт оцінив шанси боксерів

Тайсон Ф'юрі готується до бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Через декілька місяців Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик проведуть історичний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Відомий боксер Джош Тейлор розповів, чим закінчиться поєдинок.

Тейлор є єдиним британцем, якому вдалося завоювати усі чотири пояси, повідомляє Boxing-social.

Читайте також:

Джош Тейлор вважає, що Тайсон Ф'юрі зможе повторити його досягнення та стати володарем чотирьох чемпіонських поясів у боксі. Тейлор зробив це у 2021 році у суперлегкій вазі. Ф'юрі готується повторити досягнення на початку 2024 року, коли відбудеться його бій з українським чемпіоном.

Джош Тейлор зібрав чотири чемпіонські пояси. Фото: instagram.com/joshtaylorbox1/

Ф'юрі проти Усика

Британський боксер привезе пояс за версією WBC. Українець ризикне поясами WBA, WBO та IBF. Переможець їхнього протистояння отримає статус абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Олександр Усик на благодійному заході. Фото: instagram.com/usykaa/

Джош Тейлор вважає, що Усик не має шансів на перемогу в цьому поєдинку. Досвід, розмах рук та габарити Ф'юрі допоможуть йому здолати українського суперника. На думку британця, бій "стане кошмаром для Усика".

"Мені подобається стиль Усика. Він дуже хороший. У нього є швидкість, Олександр добре рухається і має відмінну техніку. Але зрештою все зводиться до того, що великий хлопець переможе того, хто нижче ростом. Тайсон може "покласти" суперника на підлогу рингу одним ударом.

Ф'юрі надто великий для Усика, та й техніка у Тайсона теж є. Навіть Дюбуа створив проблеми українцеві з ударами по корпусу", — розповів Джош Тейлор.

Нагадаємо, Циганков опинився у сфері інтересів відомого клубу: "Жирона" вже відреагувала.

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі.

Слова Реброва перед Мальтою: кадрові проблеми, сила суперника та "ігнор" Русина.

Мельгоса про перемогу України над Англією: "Вони б'ються за свою команду".

У Донецьку росіяни зібралися знести "Донбас Арену".