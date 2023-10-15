Усик вчетверте стане батьком: обіцяє не зупинятись

Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, IBF, WBA та олімпійський "золотий медаліст" Олександр Усик та його дружина Катерина чекають на поповнення в сім’ї. Наразі подружжя вже виховує трьох дітей.

Про вагітність Катерини повідомив співпромоутер Усика Олександр Красюк в інтерв’ю американському виданню Pro Box TV.

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Зазначимо, що Красюк цього тижня був у США на конгресі Всесвітньої боксерської організації (WBO), де призначили китайцю Чжану Чжілею статус обов’язкового претендента на чемпіонський титул Усика.

На четвертій дитині Усик не зупиниться

За словами Красюка, Катерина чекає на четверту дитину, а Олександр почав тренувальний процес перед поєдинком с Тайсоном Ф’юрі за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі.

"Усик в порядку, його дружина вагітна. Вони очікують четверту дитину.

Олександр вже починає тренування і підготовку до майбутнього бою. Це найбільший поєдинок в кар'єрі, в його житті", — сказав Красюк.

Про вагітність Катерини почали говорити ще у вересні, коли вона з помітним животиком потрапила на відео хрестин дитини Дениса Беринчика.

Цікаво, що раніше Усик в інтерв’ю Дмитру Гордону повідомляв, що в його планах 5 дітей. Стосовно бажання Катерини наразі нічого не відомо.

Подружжя Усиків наразі виховують доньку Єлизавету (2010 року народження), та синів Кирила (2013 року народження) й Михайла (2015 року народження).

Зазначимо, що Усик раніше підписав контракт на бій з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій відбудеться або 23 грудня, або у січні 2024 року.

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