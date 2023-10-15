Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик вчетверте стане батьком: обіцяє не зупинятись arrow

Усик вчетверте стане батьком: обіцяє не зупинятись

15 жовтня 2023 09:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик вчетверте стане батьком: обіцяє не зупинятись
Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, IBF, WBA та олімпійський "золотий  медаліст" Олександр Усик та його дружина Катерина чекають на поповнення в сім’ї. Наразі подружжя вже виховує трьох дітей.

Про вагітність Катерини повідомив співпромоутер Усика Олександр Красюк в інтерв’ю американському виданню Pro Box TV.

Читайте також:

Зазначимо, що Красюк цього тижня був у США на конгресі Всесвітньої боксерської організації (WBO), де призначили китайцю Чжану Чжілею статус обов’язкового претендента на чемпіонський титул Усика.

На четвертій дитині Усик не зупиниться

За словами Красюка, Катерина чекає на четверту дитину, а Олександр почав тренувальний процес перед поєдинком с Тайсоном Ф’юрі за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі.

"Усик в порядку, його дружина вагітна. Вони очікують четверту дитину.

Олександр вже починає тренування і підготовку до майбутнього бою. Це найбільший поєдинок в кар'єрі, в його житті", — сказав Красюк.

Про вагітність Катерини почали говорити ще у вересні, коли вона з помітним животиком потрапила на відео хрестин дитини Дениса Беринчика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ваня (@dobryak_2511_)

Цікаво, що раніше Усик в інтерв’ю Дмитру Гордону повідомляв, що в його планах 5 дітей. Стосовно бажання Катерини наразі нічого не відомо.

Подружжя Усиків наразі виховують доньку Єлизавету (2010 року народження), та синів Кирила (2013 року народження) й Михайла (2015 року народження).

Зазначимо, що Усик раніше підписав контракт на бій з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій відбудеться або 23 грудня, або у січні 2024 року.

Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" прийняв рішення.

Український велетень допомагає Нганну готуватися до Ф'юрі: Френсіс на фото, як дитина.

Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті.

На війні загинув колишній гравець київського "Динамо".

"Трансфермаркт" оновив вартість українців у Ла Лізі: Довбик солідно додав.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз