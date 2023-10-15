Усик в четвертый раз станет отцом: обещает не останавливаться

Александр и Екатерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, WBA и олимпийский "золотой медалист" Александр Усик и его жена Екатерина ждут пополнение в семье. В настоящее время супруги уже воспитывают троих детей.

О беременности Екатерины сообщил сопромоутер Усика Александр Красюк в интервью американскому изданию Pro Box TV.

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Отметим, что Красюк на этой неделе находился в США на конгрессе Всемирной боксерской организации (WBO), где назначили китайцу Чжану Чжили статус обязательного претендента на чемпионский титул Усика.

На четвертом ребенке Усик не остановится

По словам Красюка, Екатерина ждет четвертого ребенка, а Александр начал тренировочный процесс перед поединком с Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

"Усик в порядке, его жена беременна. Они ждут четвертого ребенка.

Александр уже начинает тренировки и подготовку к предстоящему бою. Это самый большой поединок в карьере, в его жизни", — сказал Красюк.

О беременности Екатерины начали говорить еще в сентябре, когда она с заметным животиком попала на видео крестин ребенка Дениса Беринчика.

Примечательно, что ранее Усик в интервью Дмитрию Гордону сообщал, что в его планах 5 детей. По поводу желания Екатерины пока ничего не известно.

Супруги Усики воспитывают дочь Елизавету (2010 года рождения), и сыновей Кирилла (2013 года рождения) и Михаила (2015 года рождения).

Отметим, что Усик ранее подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой состоится либо 23 декабря, либо в январе 2024 года.

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