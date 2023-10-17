Бой Усика с Фьюри станет кошмаром: известный эксперт оценил шансы боксеров

Тайсон Фьюри готовится к бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Через несколько месяцев Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут исторический бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Известный боксер Джош Тейлор рассказал, чем закончится поединок.

Тейлор является единственным британцем, которому удалось завоевать все четыре пояса, сообщает Boxing-social.

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Джош Тейлор считает, что Тайсон Фьюри сможет повторить его достижение и стать обладателем четырех чемпионских поясов в боксе. Тейлор сделал это в 2021 году в суперлегком весе. Фьюри готовится повторить достижение в начале 2024 года, когда состоится его бой с украинским чемпионом.

Джош Тейлор собрал четыре чемпионских пояса. Фото: instagram.com/joshtaylorbox1/

Фьюри против Усика

Британский боксер поставит на кон пояс по версии WBC. Украинец рискнет поясами WBA, WBO и IBF. Победитель их противостояния получит статус абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Александр Усик на благотворительном мероприятии. Фото: instagram.com/usykaa/

Джош Тейлор считает, что у Усика нет шансов на победу в этом поединке. Опыт, размах рук и габариты Фьюри помогут ему одолеть украинского соперника. По мнению британца, бой "станет кошмаром для Усика".

"Мне нравится стиль Усика. Он очень хорош. У него есть скорость, Александр хорошо двигается и обладает отличной техникой. Но в конечном итоге все сводится к тому, что большой парень победит того, кто ниже ростом. Тайсон может "пригвоздить" соперника к полу одним ударом.

Фьюри слишком большой для Усика, да и техника у Тайсона тоже есть. Даже Дюбуа создал проблемы украинцу с ударами по корпусу", — рассказал Джош Тейлор.

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