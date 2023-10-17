Працівник "Кривбасу" розповів, чому вирішив втекти з України

Колишній працівник "Кривбасу" Роман Лопатін. Фото: Google

Декілька днів тому український футбол знову струснув скандал, в епіцентрі якого опинився "Кривбас". Двоє працівників клубу втекли з України під час поїздки з клубом до Європи.

Колишній SMM-фахівець команди з Кривого Рогу Роман Лопатін розповів про причини, через які він прийняв рішення залишити Україну, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал White Blue Team.

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Роман Лопатін вважає, що не порушив жодних законів України. Він заявив, що у Конституції держави немає пунктів, які забороняють виїзд із країни. Працівник "Кривбасу" діяв офіційно, а тому впевнений, що до нього не може бути жодних претензій.

Лопатін та Медведєв втекли з України за кордон. Фото: Google

Причини від'їзду Лопатіна

Лопатін звинувачує журналістів у тому, що історія з його від'їздом стала надбанням громадськості. На думку вже колишнього працівника "Кривбасу", все це було зроблено "заради хайпа". Роман зазначив, що історія його від'їзду викликала резонанс у суспільстві через те, що напередодні гравець "Шахтаря" Распутько втік до Росії.

"У мене виникли деякі сімейні обставини, про які я не можу сказати публічно, тому я вирішив не повертатися. Я заздалегідь звільнився з "Кривбасу".

У нас під час війни виїхали Довбик, Трубін, Мудрик, Гармаш. Чому всі мовчать про них? І це я назвав лише найвідоміших футболістів. У нас якісь подвійні стандарти. Я не рвав стосунки з Україною, підтримував, підтримую і підтримуватиму свою країну і продовжую донатити", — розповів Роман Лопатін.

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