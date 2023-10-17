Работник "Кривбасса" рассказал, почему решил сбежать из Украины
Несколько дней назад украинский футбол снова сотряс скандал, в эпицентре которого оказался "Кривбасс". Два работника клуба сбежали из Украины во время поездки с клубом в Европу.
Бывший SMM-специалист команды из Кривого Рога Роман Лопатин рассказал о причинах, из-за которых он принял решение покинуть Украину, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал White Blue Team.
Роман Лопатин считает, что не нарушил никаких законов Украины. Он заявил, что в Конституции государства нет пунктов, которые запрещают выезд из страны. Работник "Кривбасса" действовал официально, а потому уверен, что к нему не может быть никаких претензий.
Причины отъезда Лопатина
Лопатин обвиняет журналистов в том, что история с его отъездом стала достоянием общественности. По мнению уже бывшего работника "Кривбасса", все это было сделано "ради хайпа". Роман отметил, что история его отъезда вызвала резонанс в обществе из-за того, что накануне игрок "Шахтера" Распутько сбежал в Россию.
"У меня возникли некоторые семейные обстоятельства, о которых я не могу сказать публично, поэтому я решил не возвращаться. Я заранее уволился из "Кривбасса".
У нас во время войны уехали Довбик, Трубин, Мудрик, Гармаш. Почему все молчат о них? И это я назвал только самых известных футболистов. У нас какие-то двойные стандарты. Я не рвал отношения с Украиной, поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать свою страну и продолжаю донатить", — рассказал Роман Лопатин.
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