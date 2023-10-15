Двое работников клуба УПЛ не вернулись в Украину после матчей в Европе

Игроки "Кривбасса" и "Линчепинга" после матча ЛЧ. Фото: "Кривбасс"

Из команды криворожского "Кривбасса" во время поездки в Европу сбежали двое сотрудников. Речь идет о фотографе и SMM-специалисте.

Об этом сообщил YouTube-канал KDK.

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По информации источника, из клуба и Украины сбежали фотограф Роман Медведев и SMM-специалист Роман Лопатин, ранее работавший в пресс-службе донецкого "Олимпика".

Медведев и Лопатин уехали с женской командой клуба на матч Лиги чемпионов. Другие источники утверждают, что они сбежали в ЛЧ, когда клуб играл товарищеские игры.

Отмечается, что "Кривбасс" не помогал скрыться своим работникам. В клубе обратились в Нацполицию, Министерство молодежи и спорта Украины и Государственную пограничную службу.

Отметим, что в случае, если работники сбежали во время выезда на матчи Лиги чемпионов, это должно было произойти в Швеции, где 6 сентября женская команда проиграла "Парижу" (0:4), а 9 сентября "Линчепингу" (0:3).

Отметим, что ранее из донецкого "Шахтера" в Россию скрылся футболист молодежной сборной Украины.

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