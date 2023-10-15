Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Двое работников клуба УПЛ не вернулись в Украину после матчей в Европе arrow

Двое работников клуба УПЛ не вернулись в Украину после матчей в Европе

15 октября 2023 13:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Двое работников клуба УПЛ не вернулись в Украину после матчей в Европе
Игроки "Кривбасса" и "Линчепинга" после матча ЛЧ. Фото: "Кривбасс"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Из команды криворожского "Кривбасса" во время поездки в Европу сбежали двое сотрудников. Речь идет о фотографе и SMM-специалисте.

Об этом сообщил YouTube-канал KDK.

Читайте также:

Очередной побег благодаря футболу

По информации источника, из клуба и Украины сбежали фотограф Роман Медведев и SMM-специалист Роман Лопатин, ранее работавший в пресс-службе донецкого "Олимпика".

Медведев и Лопатин уехали с женской командой клуба на матч Лиги чемпионов. Другие источники утверждают, что они сбежали в ЛЧ, когда клуб играл товарищеские игры.

Отмечается, что "Кривбасс" не помогал скрыться своим работникам. В клубе обратились в Нацполицию, Министерство молодежи и спорта Украины и Государственную пограничную службу.

Отметим, что в случае, если работники сбежали во время выезда на матчи Лиги чемпионов, это должно было произойти в Швеции, где 6 сентября женская команда проиграла "Парижу" (0:4), а 9 сентября "Линчепингу" (0:3).

Отметим, что ранее из донецкого "Шахтера" в Россию скрылся футболист молодежной сборной Украины.

Напомним, Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение.

Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото как ребенок.

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя более агрессивно в спорте.

На войне погиб бывший игрок киевского "Динамо".

Бой Фьюри против блоггера KSI завершился скандалом: Тайсон был в шоке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз