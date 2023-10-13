Футболіст "Шахтаря" попросив політичного притулку в Росії, а клуб із РФ відмовив

Олександр Роспутько. Фото: "Шахтар"

Футболіст донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько попросив політичного притулку у Росії. Раніше він втік зі свого нинішнього клубу.

Про це повідомив футбольний клуб "Зірка" Санкт-Петербург, до інтересу якого приписували Роспутько.

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Футболіст з'явився у Росії

У російській "Зірці" заявили, що Роспутько не має жодного відношення до клубу, хоч і попросив політичного притулку у Росії.

"Сьогодні у багатьох ЗМІ поширюються новини про гравця "Шахтаря" Олександра Роспутько. Футболіст залишив прихильність донецького клубу і попросив політичного притулку в Росії. Дехто припускає, що футболіст може опинитися в "Зірці", враховуючи зв'язок з тренером нашої команди Геннадієм Зубовим. Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. Вимагаємо припинити поширювати цю неперевірену інформацію", — йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що у "Зірці" у тренерському штабі перебуває колишній гравець "Шахтаря" та збірної України Геннадій Зубов. Також у російському клубі грають вихованці "гірників" Артем Шолар, Микита Ходорченко та українці Андрій Вискребенцев, Руслан Войцеховський та Микола Іщенко.

Роспутько родом із Горлівки Донецької області. З дитинства футболіст перебував у системі "Шахтаря", де виступав на позиції опорного півзахисника.

У поточному сезоні Олексій зіграв 8 матчів за команду U-19 "Шахтаря" та 4 матчі за збірну України U-19.

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