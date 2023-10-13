Футболист "Шахтера" попросил политического убежища в России, а клуб из РФ отказал
Футболист донецкого "Шахтера" Александр Роспутько попросил политического убежища в России. Ранее он сбежал из своего нынешнего клуба.
Об этом сообщил футбольный клуб "Звезда" Санкт-Петерберг, интерес которого приписывали к Роспутько.
Футболист пропал без вести 4 октября после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" в Бельгии.
Футболист объявился в России
В российской "Звезде" заявили, что Роспутько не имеет никакого отношения к клубу, хоть и попросил политического убежища в России.
"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке "Шахтера" Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политического убежища в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в "Звезде", учитывая связь с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От имени клуба заявляем, что этот футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять эту непроверенную информацию", — говорится в заявлении клуба.
Отметим, что в "Звезде" в тренерском штабе находится бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Геннадий Зубов. Также в российском клубе играют воспитанники "горняков" Артем Шолар, Никита Ходорченко и украинцы Андрей Выскребенцев, Руслан Войцеховский и Николай Ищенко.
Роспутько родом из Горловки Донецкой области. С детства футболист находился в системе "Шахтера", где выступал на позиции опорного полузащитника.
В текущем сезоне Алексей сыграл 8 матчей за команду U-19 "Шахтера" и 4 матча за сборную Украины U-19.
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