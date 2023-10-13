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Известно, в каком российском клубе будет играть сбежавший из "Шахтера" футболист

13 октября 2023 17:26
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Агабекян Карен
редактор
Известно, в каком российском клубе будет играть сбежавший из "Шахтера" футболист
Александр Роспутько в матче за "Шахтер". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Воспитанник донецкого "Шахтера" Александр Роспутько мог сбежать из команды по приглашению из России. Уже известно название нового клуба футболиста.

Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.

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По информации источника, футболист "Шахтера" может перебраться в "Звезду" из Санкт-Петербурга. В этой команде в тренерский штаб входит бывший игрок и тренер "горняков" Геннадий Зубов.

В "Шахтере" подтвердили факт побега игрока, с которым у них действующий контракт и была договоренность о новом пятилетнем соглашении.

Если побег подтвердится, то "Шахтер" намерен разорвать контракт и будет требовать от россиян компенсации и санкций.

Роспутько родом из Горловки Донецкой области. С детства футболист находился в системе "Шахтера", где выступал на позиции опорного полузащитника.

В текущем сезоне Алексей сыграл 8 матчей за команду U-19 "Шахтера" и 4 матча за сборную Украины U-19.

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