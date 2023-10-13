Известно, в каком российском клубе будет играть сбежавший из "Шахтера" футболист
Воспитанник донецкого "Шахтера" Александр Роспутько мог сбежать из команды по приглашению из России. Уже известно название нового клуба футболиста.
Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.
Роспутько пропал без вести 4 октября после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" в Бельгии.
Украинец убежал в Россию
По информации источника, футболист "Шахтера" может перебраться в "Звезду" из Санкт-Петербурга. В этой команде в тренерский штаб входит бывший игрок и тренер "горняков" Геннадий Зубов.
В "Шахтере" подтвердили факт побега игрока, с которым у них действующий контракт и была договоренность о новом пятилетнем соглашении.
Если побег подтвердится, то "Шахтер" намерен разорвать контракт и будет требовать от россиян компенсации и санкций.
Роспутько родом из Горловки Донецкой области. С детства футболист находился в системе "Шахтера", где выступал на позиции опорного полузащитника.
В текущем сезоне Алексей сыграл 8 матчей за команду U-19 "Шахтера" и 4 матча за сборную Украины U-19.
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