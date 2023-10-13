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Відомо, в якому російському клубі гратиме футболіст, який втік із "Шахтаря"

13 жовтня 2023 17:26
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Агабекян Карен
редактор
Відомо, в якому російському клубі гратиме футболіст, який втік із "Шахтаря"
Олександр Роспутько у матчі за "Шахтар". Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вихованець донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько міг втекти з команди на запрошення із Росії. Вже відома назва нового клубу футболіста.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

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За інформацією джерела, футболіст "Шахтаря" може перебратися до "Зірки" із Санкт-Петербурга. У цій команді до тренерського штабу входить колишній гравець та тренер "гірників" Геннадій Зубов.

У "Шахтарі" підтвердили факт втечі гравця, з яким у них чинний контракт і була домовленість про нову п'ятирічну угоду.

Якщо втеча підтвердиться, то "Шахтар" має намір розірвати контракт і вимагатиме від росіян компенсації та санкцій проти них.

Роспутько родом із Горлівки Донецької області. З дитинства футболіст перебував у системі "Шахтаря", де виступав на позиції опорного півзахисника.

У поточному сезоні Олексій зіграв 8 матчів за команду U-19 "Шахтаря" та 4 матчі за збірну України U-19.

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