Відомо, в якому російському клубі гратиме футболіст, який втік із "Шахтаря"

Олександр Роспутько у матчі за "Шахтар". Фото: "Шахтар"

Вихованець донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько міг втекти з команди на запрошення із Росії. Вже відома назва нового клубу футболіста.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

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За інформацією джерела, футболіст "Шахтаря" може перебратися до "Зірки" із Санкт-Петербурга. У цій команді до тренерського штабу входить колишній гравець та тренер "гірників" Геннадій Зубов.

У "Шахтарі" підтвердили факт втечі гравця, з яким у них чинний контракт і була домовленість про нову п'ятирічну угоду.

Якщо втеча підтвердиться, то "Шахтар" має намір розірвати контракт і вимагатиме від росіян компенсації та санкцій проти них.

Роспутько родом із Горлівки Донецької області. З дитинства футболіст перебував у системі "Шахтаря", де виступав на позиції опорного півзахисника.

У поточному сезоні Олексій зіграв 8 матчів за команду U-19 "Шахтаря" та 4 матчі за збірну України U-19.

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