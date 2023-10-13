Ломаченко собирается завершить карьеру
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вскоре может сделать важное заявление. Оно связано с завершением карьеры.
Об этом можно судить, согласно словам президента Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарселя во время конгресса.
Ломаченко в профессиональном боксе выиграл 17 поединков, из них одиннадцать досрочно, и трижды проиграл.
Ломаченко собрался покинуть бокс
Во время конгресса WBO Варкасель сообщил, что ему сказали о решении Ломаченко завершить карьеру.
"Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию. У меня есть сомнения, но увидим", — сказал Валькарсель.
Отметим, что слова Варкарселя подтверждает отказ Ломаченко провести бой с Шакуром Стивенсоном. Победа позволила бы украинцу снова стать чемпионом мира, поскольку на кону был вакантный титул, который оставил Девин Хэйни.
Ломаченко последний бой провел в мае текущего года, спорно проиграв Девину Хэйни. Затем украинец отказался боксировать в 2023 году из-за войны в Украине.
Напомним, Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение.
Зидан определился с новым клубом: француз вернется в тренерскую деятельность.
"Ливерпуль" нашел замену Клоппу: "Энфилд" ждет возвращения легенды.
Лукаку пригрозил рассказать о "Челси" то, что "всех шокирует".
Цыганковым заинтересовалась "Бавария": что известно.