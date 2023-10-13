Ломаченко собирается завершить карьеру

Василий Ломаченко. Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вскоре может сделать важное заявление. Оно связано с завершением карьеры.

Об этом можно судить, согласно словам президента Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарселя во время конгресса.

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Ломаченко собрался покинуть бокс

Во время конгресса WBO Варкасель сообщил, что ему сказали о решении Ломаченко завершить карьеру.

"Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию. У меня есть сомнения, но увидим", — сказал Валькарсель.

Отметим, что слова Варкарселя подтверждает отказ Ломаченко провести бой с Шакуром Стивенсоном. Победа позволила бы украинцу снова стать чемпионом мира, поскольку на кону был вакантный титул, который оставил Девин Хэйни.

Ломаченко последний бой провел в мае текущего года, спорно проиграв Девину Хэйни. Затем украинец отказался боксировать в 2023 году из-за войны в Украине.

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