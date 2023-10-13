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Ломаченко збирається завершити кар'єру

13 жовтня 2023 11:00
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Агабекян Карен
редактор
Ломаченко збирається завершити кар'єру
Василь Ломаченко. Фото: Instagram
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко невдовзі може зробити важливу заяву. Вона пов'язана із завершенням кар'єри.

Про це можна судити за словами президента Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарселя під час конгресу.

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Ломаченко зібрався залишити бокс

Під час конгресу WBO Варкасель повідомив, що йому сказали про рішення Ломаченка завершити кар'єру.

"Мені сказали, що Ломаченко збирається йти на пенсію. У мене є сумніви, але побачимо", — сказав Валькарсель.

Зазначимо, що слова Варкарселя підтверджує відмова Ломаченка провести бій із Шакуром Стівенсоном. Перемога дозволила б українцеві знову стати чемпіоном світу, оскільки на кону був вакантний титул, який залишив Девін Хейні.

Ломаченко останній бій провів у травні цього року, спірно програвши Девіну Хейні. Потім українець відмовився боксувати у 2023-му через війну в Україні.

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