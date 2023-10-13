Источник поделился информацией об исчезнувшем игроке "Шахтера"
Стало известно, куда мог отправиться игрок молодежной команды "Шахтера" Алексей Роспутько. После матча с "Антверпеном" его никто не видел.
Своим инсайдом поделился паблик "Брутальный футбол".
Роспутько пропал без вести 4 октября после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" в Бельгии.
Роспутько мог оказаться в ближнем зарубежье
По информации источника, Роспутько мог перебраться в Россию. Именно с планами переехать в страну, которая воюет с его родиной, связано решение футболиста удалить все свои посты и фото в социальных сетях.
Отметим, что 19-летний Роспутько перед своим побегом подписал с "Шахтером" новый пятилетний контракт.
Роспутько родом из Горловки Донецкой области. С детства футболист находился в системе "Шахтера", где выступал на позиции опорного полузащитника.
В текущем сезоне Алексей сыграл 8 матчей за команду U-19 "Шахтера" и 4 матча за сборную Украины U-19.
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