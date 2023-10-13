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Источник поделился информацией об исчезнувшем игроке "Шахтера"

13 октября 2023 09:57
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Агабекян Карен
редактор
Источник поделился информацией об исчезнувшем игроке "Шахтера"
Алексей Роспутько (в верхнем ряду второй справа) в составе "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Стало известно, куда мог отправиться игрок молодежной команды "Шахтера" Алексей Роспутько. После матча с "Антверпеном" его никто не видел.

Своим инсайдом поделился паблик "Брутальный футбол".

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Роспутько пропал без вести 4 октября после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" в Бельгии.

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Алексей Роспутько. Фото: dynamomania.com

Роспутько мог оказаться в ближнем зарубежье

По информации источника, Роспутько мог перебраться в Россию. Именно с планами переехать в страну, которая воюет с его родиной, связано решение футболиста удалить все свои посты и фото в социальных сетях.

Отметим, что 19-летний Роспутько перед своим побегом подписал с "Шахтером" новый пятилетний контракт.

Роспутько родом из Горловки Донецкой области. С детства футболист находился в системе "Шахтера", где выступал на позиции опорного полузащитника.

В текущем сезоне Алексей сыграл 8 матчей за команду U-19 "Шахтера" и 4 матча за сборную Украины U-19.

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