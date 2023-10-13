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Игрок "Шахтера" загадочно исчез после матча Юношеской лиги УЕФА

13 октября 2023 06:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Игрок "Шахтера" загадочно исчез после матча Юношеской лиги УЕФА
Матч Юношеской лиги УЕФА Антверпен — Шахтер. Фото: ФК Шахтер
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно, 4 октября, состоялся матч Юношеской лиги УЕФА Антверпен — Шахтер в Бельгии. Однако после игры один из украинских футболистов скрылся в аэропорту.

Об этом сообщает Динамомания.

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Игрок "Шахтера" загадочно исчез

Отмечается, что полузащитник "Шахтера" Алексей Роспутько пропал в Бельгии. Перед игрой он заключил с клубом соглашение на следующие пять лет, из-за чего его добавили в состав команды "Шахтера" на матч против "Антверпена".

"В результате поисков в аэропорту все, что удалось найти, это аккуратно сложенная форма игрока. Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно", — сообщает издание.

Пропавший футболист Шахтера Алексей Роспутько
Пропавший футболист Шахтера Алексей Роспутько. Фото: dynamomania.com

Что известно об Алексее Роспутько

Алексей Роспутько родом из Горловки Донецкой области, вырос в академии "Шахтера". В команде он выступал как опорный полузащитник, а также при необходимости занимал позицию центрального защитника. В этом сезоне Алексей сыграл 8 матчей за команду U-19 "Шахтера" на турнире молодежных команд, а также 4 матча за сборную Украины U-19.

Напомним, что президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко может лишиться должности. Стало известно, в каком случае это произойдет.

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