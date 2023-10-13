Гравець "Шахтаря" загадково зник після матчу Юнацької ліги УЄФА
Нещодавно, 4 жовтня, відбувся матч Юнацької ліги УЄФА Антверпен — Шахтар у Бельгії. Однак після гри один з українських футболістів зник в аеропорту.
Про це повідомляє Динамоманія.
Гравець "Шахтаря" загадково зник
Зазначається, що півзахисник "Шахтаря" Олексій Роспутько зник у Бельгії. Перед грою він уклав з клубом угоду на наступні п'ять років, через що його додали до складу команди "Шахтаря" на матч проти "Антверпена".
"Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця. Футболіст видалив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки. Його місцеперебування досі невідоме", — повідомляє видання.
Що відомо про Олексія Роспутька
Олексій Роспутько родом із Горлівки Донецької області, виріс в академії "Шахтаря". У команді він виступав як опорний півзахисник, а також, за потреби, займав позицію центрального захисника. Протягом цього сезону Олексій зіграв 8 матчів за команду U-19 "Шахтаря" на турнірі молодіжних команд, а також 4 матчі за збірну України U-19.
Нагадаємо, що президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко може втратити посаду. Стало відомо, у якому випадку це станеться.