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Павелка хочуть усунути: готується позачерговий виконком УАФ

12 жовтня 2023 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Павелка хочуть усунути: готується позачерговий виконком УАФ
Андрій Павелко під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко може втратити посаду. Це станеться у той момент, коли щодо дій чиновника проводиться розслідування.

Обласні асоціації футболу наполягають на організації позачергового Виконкому УАФ, повідомляє Новини.LIVE.

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Вісім обласних асоціацій футболу України адресували до УАФ офіційні листи. Йдеться про Запорізьку, Кіровоградську, Закарпатську, Дніпропетровську, Київську, Луганську, Житомирську та Івано-Франківську асоціації. Вони вимагають якнайшвидше скликати позачерговий Виконком УАФ.

Андрій Павелко
Андрій Павелко на виробництві. Скриншот YouTube

Що хочуть обласні асоціації

Йдеться як мінімум про декілька важливих питань, які обласні асоціації закликають вирішити. Насамперед заявлено про кризу в УАФ, яка виникла після усунення від роботи президента організації Андрія Павелка та генерального секретаря Юрія Запісоцького. Також вимагають призупинити повноваження першого віцепрезидента УАФ Анатолія Дем'яненка.

Андрій Павелко
Андрій Павелко в УАФ Скриншот YouTube

Відповідно до вимог УАФ, необхідно призначити виконувача обов'язків генерального секретаря асоціації. Крім цього, має бути призначено аудиторську перевірку щодо неправомірно укладених угод посадовими особами УАФ.

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