Павелко хотят сместить: готовится внеочередной исполком УАФ

Андрей Павелко во время интервью. Скриншот YouTube

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко может лишиться должности. Это произойдет в тот момент, когда в отношении действий чиновника проводится расследование.

Областные ассоциации футбола настаивают на организации внеочередного Исполкома УАФ, сообщает портал Новини.LIVE.

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Восемь областных ассоциаций футбола Украины адресовали в УАФ официальные письма. Речь идет о Запорожской, Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Луганской, Житомирской и Ивано-Франковской ассоциациях. Они требуют как можно быстрее созвать внеочередной Исполком УАФ.

Андрей Павелко на производстве. Скриншот YouTube

Что хотят областные ассоциации

Речь идет как минимум о нескольких важных вопросах, которые областные ассоциации призывают решить. В первую очередь заявлено о кризисе в УАФ, который возник после отстранения от работы президента организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого. Также требуют приостановить полномочий первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко.

Андрей Павелко в УАФ. Скриншот YouTube

Согласно требованиям к УАФ, необходимо назначить исполняющего обязанности генерального секретаря ассоциации. Помимо этого должна быть назначена аудиторская проверка относительно неправомерно заключенных соглашений должностными лицами УАФ.

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