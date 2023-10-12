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Павелко хотят сместить: готовится внеочередной исполком УАФ

12 октября 2023 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Павелко хотят сместить: готовится внеочередной исполком УАФ
Андрей Павелко во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко может лишиться должности. Это произойдет в тот момент, когда в отношении действий чиновника проводится расследование. 

Областные ассоциации футбола настаивают на организации внеочередного Исполкома УАФ, сообщает портал Новини.LIVE.  

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Восемь областных ассоциаций футбола Украины адресовали в УАФ официальные письма. Речь идет о Запорожской, Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Луганской, Житомирской и Ивано-Франковской ассоциациях. Они требуют как можно быстрее созвать внеочередной Исполком УАФ. 

Андрей Павелко
Андрей Павелко на производстве. Скриншот YouTube 

Что хотят областные ассоциации 

Речь идет как минимум о нескольких важных вопросах, которые областные ассоциации призывают решить. В первую очередь заявлено о кризисе в УАФ, который возник после отстранения от работы президента организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого. Также требуют приостановить полномочий первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко. 

Андрей Павелко
Андрей Павелко в УАФ. Скриншот YouTube 

Согласно требованиям к УАФ, необходимо назначить исполняющего обязанности генерального секретаря ассоциации. Помимо этого должна быть назначена аудиторская проверка относительно неправомерно заключенных соглашений должностными лицами УАФ.

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