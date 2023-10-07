Павелко оставили в СИЗО: суд решил судьбу главы УАФ

Андрей Павелко в суде. Скриншот YouTube

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко проведет под стражей еще как минимум несколько месяцев. Такое решение в отношении спортивного функционера вынес суд.

В ноябре это решение может быть пересмотрено или продлено, сообщает Football Hub.

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В пятницу, шестого октября, Шевченковский районный суд города Львов выпустил постановление, в которого сказано о продлении содержание под стражей президента УАФ Андрея Павелко еще на 48 дней. Глава украинского футбола будет вынужден остаться в СИЗО по 23 ноября включительно.

Андрей Павелко слушает решение суда. Скриншот YouTube

Детали скандала с Павелко

Предыдущий срок действия меры пресечения в отношении Андрея Павелко действовал до девятого октября. Разбирательство в отношении главы УАФ началось в июне 2023 года. Дело футбольного чиновника рассматривается в Печерском суде Киева и Шевченковском суде Львова. Летом президенту УАФ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. С тех пор это решение периодически продлевается.

Помимо этого суд продлил срок следствия по делу генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого до 23 ноября 2023 года.

Андрей Павелко на заседании УАФ. Скриншот YouTube

При этом еще летом за Андрея Павелко был внесен залог в размере 9,88 млн гривен. Эти средства были перечислены в пользу государства, а вскоре появилась информация, что деньги имеют российский след.

Андрея Павелко обвиняют в коррупции. Ему вменяют хищение средств по делу об изготовлении искусственных полей.

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