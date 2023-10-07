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Павелка залишили у СІЗО: суд вирішив долю глави УАФ

7 жовтня 2023 10:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Павелка залишили у СІЗО: суд вирішив долю глави УАФ
Андрій Павелко у суді. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко проведе під вартою ще щонайменше кілька місяців. Таке рішення щодо спортивного функціонера ухвалив суд.

У листопаді це рішення може бути переглянуте або продовжене, повідомляє Football Hub.

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У п'ятницю, 6 жовтня, Шевченківський районний суд міста Львів випустив ухвалу, в якій сказано про продовження утримання під вартою президента УАФ Андрія Павелка ще на 48 днів. Глава українського футболу буде змушений залишитися у СІЗО до 23 листопада включно.

Андрій Павелко
Андрій Павелко слухає рішення суду. Скриншот YouTube

Деталі скандалу з Павелком

Попередній термін дії запобіжного заходу щодо Андрія Павелка діяв до дев'ятого жовтня. Розгляд щодо глави УАФ розпочався у червні 2023 року. Справа футбольного чиновника розглядається у Печерському суді Києва та Шевченківському суді Львова. Влітку президенту УАФ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З того часу це рішення періодично продовжується.

Крім цього, суд продовжив термін слідства у справі генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького до 23 листопада 2023 року.

Андрій Павелко
Андрій Павелко на засіданні УАФ. Скриншот YouTube

При цьому ще влітку за Андрія Павелка було внесено заставу у розмірі 9,88 млн гривень. Ці кошти було перераховано на користь держави, а невдовзі з'явилася інформація, що гроші мають російський слід.

Андрія Павелка звинувачують у корупції. Йому ставлять в розкрадання коштів у справі про виготовлення штучних полів.

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