Павелка залишили у СІЗО: суд вирішив долю глави УАФ
Президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко проведе під вартою ще щонайменше кілька місяців. Таке рішення щодо спортивного функціонера ухвалив суд.
У листопаді це рішення може бути переглянуте або продовжене, повідомляє Football Hub.
У п'ятницю, 6 жовтня, Шевченківський районний суд міста Львів випустив ухвалу, в якій сказано про продовження утримання під вартою президента УАФ Андрія Павелка ще на 48 днів. Глава українського футболу буде змушений залишитися у СІЗО до 23 листопада включно.
Деталі скандалу з Павелком
Попередній термін дії запобіжного заходу щодо Андрія Павелка діяв до дев'ятого жовтня. Розгляд щодо глави УАФ розпочався у червні 2023 року. Справа футбольного чиновника розглядається у Печерському суді Києва та Шевченківському суді Львова. Влітку президенту УАФ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З того часу це рішення періодично продовжується.
Крім цього, суд продовжив термін слідства у справі генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького до 23 листопада 2023 року.
При цьому ще влітку за Андрія Павелка було внесено заставу у розмірі 9,88 млн гривень. Ці кошти було перераховано на користь держави, а невдовзі з'явилася інформація, що гроші мають російський слід.
Андрія Павелка звинувачують у корупції. Йому ставлять в розкрадання коштів у справі про виготовлення штучних полів.
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