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Павелка можуть відправити у відставку з посади президента УАФ: деталі

11 вересня 2023 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Павелка можуть відправити у відставку з посади президента УАФ: деталі
Андрій Павелко під час футбольного матчу Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В Українській асоціації футболу може змінитися президент. Готуються позачергові збори УАФ, на яких можуть ухвалити доленосне рішення.

Андрій Павелко залишається під вартою, нагадує портал Новини.Live з посиланням на YouTube-канал KDK.

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Журналіст Сергій Болотніков розповів, що найближчим часом може відбутися зміна керівника УАФ. Нинішній голова організації Андрій Павелко залишається під вартою у СІЗО, де пробуде щонайменше до другого жовтня.

Андрій Павелко
Андрій Павелко на засіданні УАФ. Фото: УНІАН

Зараз робота УАФ практично паралізована через те, що голова організації не може повноцінно виконувати свої обов'язки. На цю посаду претендує Андрій Шевченко.

Коли можуть змінити президента УАФ

Найближчим часом буде скликано позачерговий конгрес Української асоціації футболу, на якому порушуватиме питання про зміну президента. Ініціаторами конгресу є президент ФК "Колос" та голова Київського об'єднання асоціацій футболу Андрій Засуха.

"П'ятого вересня асоціація Київської області, якою керує Засуха, зібралася і скликала конференцію на 28 жовтня. Схоже, Засуха став першим, хто здаватиме Павелка в цьому плані. Думаю, що не просто так і що історія з його російським паспортом тут дійсно пов'язана", — розповів Сергій Болотніков.

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