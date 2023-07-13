Павелко залишиться в СІЗО до 14 серпня: суд відхилив апеляцію щодо ув’язнення

Андрій Павелко продовжує обіймати посаду голови УАФ попри ув'язнення. Фото: Twitter/ukrbravery

Президент УАФ Андрій Павелко залишиться під вартою ще на 60 днів. Апеляцію його адвокатів відхилили у львівському апеляційному судді навіть після рішення Шевченківського суду про не продовження усунення чиновника від посади голови Української асоціації футболу.

Про це повідомили журналісти FootballHub та адвокат УАФ.

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У середу, 12 липня, у Львові відбулося засідання апеляційного суду, ініційоване адвокатами президента УАФ Андрія Павелка. Вони вимагали, щоб його було звільнено з СІЗО, куди він потрапив ще 16 червня.

Але суддя не задовольнив апеляцію, залишивши рішення суду в силі. Таким чином, президент УАФ буде виконувати свої обов'язки із СІЗО до 14 серпня включно.

"Важко зрозуміти мотиви апеляційного суду, який залишив під вартою президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка. На жаль, апеляція у Львові фактично покриває беззаконня суду першої інстанції. Вкотре наголошуємо, що суддя Шевченківського суду Львова не мала права розглядати клопотання слідства.

Андрій Павелко на момент подій, що розслідуються, був народним депутатом. Це виняткова підслідність НАБУ та підсудність ВАКС. Рішення судді зі Львова не лише незаконне, воно фактично руйнує правову антикорупційну систему України. Ми з колегами продовжуємо активні дії щодо захисту Андрія Павелка із залученням міжнародно-правових юридичних інструментів, у тому числі", — сказав адвокат УАФ Денис Бугай.

Суд не продовжив рішення про відсторонення

Нагадаємо, що днем ​​раніше відбулося засідання Шевченківського суду міста Львова та суд не став продовжувати своє рішення про усунення.

A court in #Lviv has overturned the decision to fire Andriy Pavelko as Head of #Ukraine Football.



So the UAF President remains in office, despite being held in jail on $700k corruption charges.



The decision comes days after UEFA expressed concern over political interference. pic.twitter.com/85ysBIhxZj — Tim White (@TWMCLtd) July 11, 2023

"Суд у Львові скасував рішення про звільнення Андрія Павелка з посади голови Українського футболу. Тож президент УАФ залишається на посаді, попри те, що його тримають у в’язниці за звинуваченнями в корупції на 700 тисяч доларів. Рішення було прийнято через кілька днів після того, як УЄФА висловив стурбованість політичним втручанням", — пише журналіст Том Вайт.

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