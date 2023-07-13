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Павелко останется в СИЗО до 14 августа: суд отклонил апелляцию по тюремному заключению

13 июля 2023 07:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Павелко останется в СИЗО до 14 августа: суд отклонил апелляцию по тюремному заключению
Андрей Павелко продолжает занимать должность главы УАФ, несмотря на заключение. Фото: Twitter/ukrbravery
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Президент УАФ Андрей Павелко останется под стражей еще на 60 дней. Апелляцию его адвокатов отклонили во львовском апелляционном судье даже после решения Шевченковского суда о не продолжении отстранения чиновника от должности главы Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщили журналисты FootballHub и адвокат УАФ.

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В среду, 12 июля, во Львове прошло заседание апелляционного суда, инициированное адвокатами президента УАФ Андрея Павелко. Они требовали, чтобы он был уволен из СИЗО, куда он попал еще 16 июня.

Но судья не удовлетворил апелляцию, оставив решение суда в силе. Таким образом, президент УАФ будет выполнять свои обязанности по СИЗО до 14 августа включительно.

"Трудно понять мотивы апелляционного суда, который оставил под стражей президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко. К сожалению, апелляция во Львове фактически покрывает беззаконие суда первой инстанции. Еще раз подчеркиваем, что судья Шевченковского суда Львова не имела права рассматривать ходатайство следствия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Андрей Павелко на момент расследуемых событий был народным депутатом. Это исключительная подследственность НАБУ и подсудность ВАКС. Решение судьи из Львова не только незаконно, оно фактически разрушает правовую антикоррупционную систему Украины. Мы с коллегами продолжаем активные действия по защите Андрея Павелко с привлечением международно-правовых юридических инструментов, в том числе", — сказал адвокат УАФ Денис Бугай.

Суд не продлил решение об отстранении

Напомним, что днем ​​ранее состоялось заседание Шевченковского суда Львова и суд не стал продолжать свое решение об устранении.

"Суд во Львове отменил решение об освобождении Андрея Павелко от должности главы Украинского футбола. Поэтому президент УАФ остается на должности, несмотря на то, что его содержат в тюрьме по обвинениям в коррупции на 700 тысяч долларов. Решение было принято через несколько дней после того. , как УЕФА выразил обеспокоенность политическим вмешательством", — пишет журналист Том Уайт.

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