СБУ затримала "праву руку" Павелка Юрія Запісоцького

Юрій Запісоцький. Фото: УАФ

Співробітники Служби безпеки України затримали одного з керівників Української асоціації футболу. Затриманим виявився генеральний секретар організації Юрій Запісоцький.

Про затримання повідомив FootballHub із посиланням на власні джерела в УАФ.

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Зазначається, що Запісоцького доставлять у Львів, де 5 липня відбудеться судове засідання.

Президент УАФ Андрій Павелко. Фото: УАФ

"Права рука" Андрія Павелка ігнорував суди

За інформацією джерела, 3 липня Запісоцький був відсутнім на засіданні Шевченківського районного суду міста Львова, де йому хотіли змінити запобіжний захід через проходження медогляду у ТЦК.

30 червня Запісоцький теж проігнорував засідання суду, оскільки його адвокат заявив, що генсека УАФ тоді викликали до ТЦК. Захисники Запісоцького ні 30 червня, ні 3 липня не надали доказів проходження комісії.

Захисники Запісоцького намагалися затримати розгляд справи й раніше. 20 червня судове засідання не могли розпочати через відмову адвокатів від львівських суддів. 21-го підсудний не прийшов на суд у Львові, оскільки поїхав на розгляд іншого засідання у Києві. 29 червня адвокат функціонера не з’явився на суд через зламану машину.

Наступне судове засідання у справі Запісоцького відбудеться 6 липня. Ймовірно, СБУ могла затримати функціонера, щоб доставити в суд.

Зазначимо, що Павелка та Запісоцького підозрюють у розкраданні коштів на будівництві у Краматорську Донецької області заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Запісоцький та Павелко. Фото: соцмережі

Захист незгодний

В УАФ опублікували заяву адвокатів у зв’язку з затриманням їхнього клієнта. Вони назвали затримання незаконним, оскільки їхній клієнт насправді проходить ТЦК.

"Новий показовий епізод у справі переслідування керівництва УАФ. Сьогодні вранці представниками силових структур було незаконно затримано генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

Зараз Юрій Запісоцький проходить в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військовому комісаріаті) військово-лікарську комісію та уточнення даних.

Жодних підстав для затримання Юрія Запісоцького, у тому числі якихось порушень з його боку, не було. На 6 липня було призначено чергове засідання Шевченківського районного суду м. Львова, де запланований розгляд питання про зміну запобіжного заходу, і Юрій готувався до участі в цьому засіданні.

Як і до цього, без жодних ухилянь і порушень відвідував усі попередні судові засідання у справі щодо будівництва заводу із виготовлення штучного покриття. Такі дії представників силових відомств мають всі ознаки нового етапу цілої кампанії незаконного тиску на УАФ, яка триває з осені минулого року", — йдеться у заяві.

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