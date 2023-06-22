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Справа Павелка: що вирішив Апеляційний суд

22 червня 2023 13:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Справа Павелка: що вирішив Апеляційний суд
Андрій Павелко у суді. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко залишиться у СІЗО. Таке рішення було ухвалено на засіданні Львівського апеляційного суду.

Запобіжний захід щодо українського футбольного керівника залишився колишнім, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на FootballHub.

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У четвер, 22 червня, відбулося засідання у справі глави УАФ Андрія Павелка. Справу керівника українського футболу розглядали у Львівському апеляційному суді.

Андрій Павелко
Андрій Павелко слухає рішення судді. Скріншот YouTube

Подробиці засідання у справі Павелко

Лінія захисту Андрія Павелка кілька тижнів готувалася до судового засідання. Адвокати голови УАФ подали суддям одразу кілька клопотань у справі свого клієнта.

Львівський апеляційний суд переніс засідання на 30 червня. Суддям потрібен час, щоб ознайомитися з новими документами у цій справі. Таким чином, Андрій Павелко як мінімум до кінця місяця залишатиметься у СІЗО.

Рішення про взяття голови УАФ під варту 16 червня ухвалив Шевченківський районний суд Львова.

Нагадаємо, український спортивний коментатор залишився без квартири через вибух у Києві.

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