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Дело Павелко: Блохин попросил Зеленского повлиять на "продажных" прокуроров и судей

18 июня 2023 13:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Дело Павелко: Блохин попросил Зеленского повлиять на "продажных" прокуроров и судей
Олег Блохин встал на защиту обвиняемого в коррупции Андрея Павелко. Фото: Liga.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист и обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин отреагировал на арест президента УАФ Андрея Павелко. По его мнению, правовая система устраивает расправу.

Блохин был в группе поддержки Павелко на последнем заседании суда, сообщают "Украинские новости".

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Блохин и Павелко с наградой Владимира Зеленского. Фото: Facebook

Блохин считает, что Павелко заказали

По словам Блохина, ему не дали взять Павелко на поруки. Легендарный футболист возмущен тем, что даже не повлияли на судью его официальный статус "Национальной легенды нации" и обладателя "Золотого мяча".

"Павелко, сколько его знаю лично, отстаивает интересы украинского футбола. И сейчас над ним устраивают просто показательную расправу. Там нет никаких законных оснований, можете быть в этом уверены", — сказал Блохин.

Блохин отметил, что прокурор в военное время решил давлением и шантажом разрушить украинский футбол. Из-за такого отношения легенда обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Владимир Александрович, мы же знакомы. Для Вас я не человек с какой-то картинки или плаката. У меня нет сомнений в том, что вам будут комментировать сегодня ваши подчиненные то, что произошло. А потому услышьте, пожалуйста, и мой комментарий. Россия со всем арсеналом ее бомб и ракет не смогла изнасиловать украинский футбол. А вот продажная прокурорско-судебная кучка клерков это сделала. Зачем? Кому это нужно?" , — обратился к главе государства Блохин.

Павелко арестовали на 60 суток по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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