Справа Павелка: Блохін попросив Зеленського вплинути на "продажних" прокурорів та суддів

Олег Блохін став на захист обвинуваченого в корупції Андрія Павелка. Фото: Liga.net

Колишній футболіст та володар "Золотого м’яча" Олег Блохін відреагував на арешт президента УАФ Андрія Павелка. На його думку, правова система влаштовує розправу.

Блохін був у групі підтримки Павелка на останньому засіданні суду, повідомляють "Українські новини".

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Блохін та Павелко з нагородою від Володимира Зеленського. Фото: Facebook

Блохін вважає, що Павелка замовили

За словами Блохіна, йому не дали взяти Павелка на поруки. Легендарний футболіст обурений тим, що навіть не вплинули на суддю його офіційний статус "Національної легенди" нації та володаря "Золотого м’яча".

"Павелко, скільки його знаю особисто, відстоює інтереси українського футболу. І зараз над ним влаштовують просто показову розправу. Там немає ніяких законних підстав, можете бути у цьому впевнені", — сказав Блохін.

Блохін зазначив, що прокурор у воєнний час вирішив тиском та шантажем зруйнувати український футбол. Через таке відношення легенда звернулась до Президента України Володимира Зеленського.

"Володимире Олександровичу, ми ж знайомі. Для Вас я не людина з якоїсь картинки чи плакату. У мене немає сумнівів у тому, що вам будуть коментувати сьогодні ваші підлеглі те, що сталося. А тому почуйте, будь ласка, і мій коментар. Росія з усім арсеналом її бомб і ракет не спромоглася зґвалтувати український футбол. А ось продажна прокурорсько-судова купка клерків це зробила. Навіщо? Кому це потрібно?", — звернувся до глави держави Блохін.

Павелка арештували на 60 діб у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

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