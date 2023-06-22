Дело Павелко: что решил Апелляционный суд
Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко останется в СИЗО. Такое решение было принято на заседании Львовского апелляционного суда.
Мера пресечения в отношении украинского футбольного руководителя осталась прежней, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на FootballHub.
В четверг, 22 июня, прошло заседание по делу главы УАФ Андрея Павелко. Дело руководителя украинского футбола рассматривалось во Львовском апелляционном суде.
Подробности заседания по делу Павелко
Линия защиты Андрея Павелко несколько недель готовилась к судебному заседанию. Адвокаты главы УАФ предъявили судьям сразу несколько ходатайств по делу своего клиента.
Львовский апелляционный суд перенес заседание на 30 июня. Судьям необходимо время, чтобы ознакомиться с новыми документами по этому делу. Таким образом, Андрей Павелко как минимум до конца месяца будет оставаться в СИЗО.
Решение о взятии главы УАФ под стражу 16 июня принял Шевченковский районный суд Львова.
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