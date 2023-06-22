Дело Павелко: что решил Апелляционный суд

Андрей Павелко в суде. Скриншот YouTube

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко останется в СИЗО. Такое решение было принято на заседании Львовского апелляционного суда.

Мера пресечения в отношении украинского футбольного руководителя осталась прежней, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на FootballHub.

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В четверг, 22 июня, прошло заседание по делу главы УАФ Андрея Павелко. Дело руководителя украинского футбола рассматривалось во Львовском апелляционном суде.

Андрей Павелко слушает решение судьи. Скриншот YouTube

Подробности заседания по делу Павелко

Линия защиты Андрея Павелко несколько недель готовилась к судебному заседанию. Адвокаты главы УАФ предъявили судьям сразу несколько ходатайств по делу своего клиента.

Львовский апелляционный суд перенес заседание на 30 июня. Судьям необходимо время, чтобы ознакомиться с новыми документами по этому делу. Таким образом, Андрей Павелко как минимум до конца месяца будет оставаться в СИЗО.

Решение о взятии главы УАФ под стражу 16 июня принял Шевченковский районный суд Львова.

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