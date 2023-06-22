Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Дело Павелко: что решил Апелляционный суд arrow

Дело Павелко: что решил Апелляционный суд

22 июня 2023 13:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дело Павелко: что решил Апелляционный суд
Андрей Павелко в суде. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко останется в СИЗО. Такое решение было принято на заседании Львовского апелляционного суда. 

Мера пресечения в отношении украинского футбольного руководителя осталась прежней, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на FootballHub

Читайте также:

В четверг, 22 июня, прошло заседание по делу главы УАФ Андрея Павелко. Дело руководителя украинского футбола рассматривалось во Львовском апелляционном суде. 

Андрей Павелко
Андрей Павелко слушает решение судьи. Скриншот YouTube

Подробности заседания по делу Павелко 

Линия защиты Андрея Павелко несколько недель готовилась к судебному заседанию. Адвокаты главы УАФ предъявили судьям сразу несколько ходатайств по делу своего клиента. 

Львовский апелляционный суд перенес заседание на 30 июня. Судьям необходимо время, чтобы ознакомиться с новыми документами по этому делу. Таким образом, Андрей Павелко как минимум до конца месяца будет оставаться в СИЗО.  

Решение о взятии главы УАФ под стражу 16 июня принял Шевченковский районный суд Львова.

Напомним, украинский спортивный комментатор остался без квартиры из-за взрыва в Киеве. 

Хавбек Руслан Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца.

Футболисты Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался в компании Букайо Сака и Харри Кейна. 

Форвард Роберт Левандовский рассказал, в чем Гвардиола лучше Хави. 

Англичанин Джек Грилиш прокомментировал пьянство после победы в Лиге чемпионов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас