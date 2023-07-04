СБУ задержала "правую руку" Павелко Юрия Записоцкого

Юрий Записоцкий. Фото: УАФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из руководителей Украинской ассоциации футбола. Задержанным оказался генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий.

О задержании сообщил FootballHub со ссылкой на собственные источники в УАФ.

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Отмечается, что Записоцкого будет доставлен во Львов, где 5 июля состоится судебное заседание.

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По информации источника, 3 июля Записоцкий отсутствовал на заседании Шевченковского районного суда города Львова, где ему хотели изменить меру пресечения из-за прохождения медосмотра в ТЦК.

30 июня Записоцкий тоже проигнорировал заседание суда, поскольку его адвокат заявил, что генсека УАФ тогда вызвали в ТЦК. Защитники Записоцкого ни 30 июня, ни 3 июля не предоставили доказательств прохождения комиссии.

Защитники Записоцкого пытались задержать рассмотрение дела и раньше. 20 июня судебное заседание не могли начать из-за отказа адвокатов от львовских судей. 21-го подсудимый не пришел на суд во Львове, поскольку поехал на рассмотрение другого заседания в Киеве. 29-го июня адвокат функционера не явился на суд из-за сломанной машины.

Следующее судебное заседание по делу Записоцкого состоится 6 июля. Вероятно, СБУ могла задержать функционера, чтобы доставить в суд.

Отметим, что Павелко и Записоцкий подозреваются в хищении средств на строительстве в Краматорске Донецкой области завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Записоцкий и Павелко. Фото: соцсети

Защита несогласна

В УАФ было опубликовано заявление адвокатов в связи с задержанием их клиента. Они назвали задержание незаконным, поскольку их клиент действительно проходит ТЦК.

"Новый показательный эпизод по делу преследования руководства УАФ. Сегодня утром представителями силовых структур был незаконно задержан генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Сейчас Юрий Записоцкий проходит в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военном комиссариате) военно-врачебную комиссию и уточнение данных.

Никаких оснований для задержания Юрия Записоцкого, в том числе каких-либо нарушений с его стороны, не было. На 6 июля было назначено очередное заседание Шевченковского районного суда Львова, где запланировано рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения, и Юрий готовился к участию в этом заседании.

Как и прежде, без всяких уклонений и нарушений посещал все предыдущие судебные заседания по делу по строительству завода по изготовлению искусственного покрытия. Такие действия представителей силовых ведомств обладают всеми признаками нового этапа целой кампании незаконного давления на УАФ, которая продолжается с осени прошлого года", — говорится в заявлении.

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