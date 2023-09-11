Павелко могут отправить в отставку с поста президента УАФ: детали

Андрей Павелко во время футбольного матча. Фото: УНИАН

В Украиской ассоциации футбола может поменяться президент. Готовится внеочередное собрание УАФ, на котором могут принять судьбоносное решение.

Андрей Павелко остается под стражей, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал KDK.

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Журналист Сергей Болотников рассказал о том, что в ближайшее время может произойти смена руководителя УАФ. Нынешний глава организации Андрей Павелко остается под стражей в СИЗО, где пробудет как минимум до второго октября.

Андрей Павелко на заседании УАФ. Фото: УНИАН

В настоящее время работа УАФ практически парализована из-за того, что глава организации не может полноценно выполнять свои обязанности. На эту должность претендует Андрей Шевченко.

Когда могут сменить президента УАФ

В ближайшее время будет созван внеочередной конгресс Украинской ассоциации футбола, на котором будет поднять вопрос о смене президента. Инициаторами конгресса являются президент ФК "Колос" и председатель Киевского объединения ассоциаций футбола Андрей Засуха.

"Пятого сентября ассоциация Киевской области, которой руководит Засуха, собралась и созвала конференцию на 28 октября. Похоже, Засуха стал первым, кто будет сдавать Павелко в этом плане. Думаю, что не просто так и что история с его российским паспортом здесь имеет свое место", — рассказал Сергей Болотников.

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