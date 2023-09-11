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Павелко могут отправить в отставку с поста президента УАФ: детали

11 сентября 2023 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Павелко могут отправить в отставку с поста президента УАФ: детали
Андрей Павелко во время футбольного матча. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Украиской ассоциации футбола может поменяться президент. Готовится внеочередное собрание УАФ, на котором могут принять судьбоносное решение.

Андрей Павелко остается под стражей, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал KDK

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Журналист Сергей Болотников рассказал о том, что в ближайшее время может произойти смена руководителя УАФ. Нынешний глава организации Андрей Павелко остается под стражей в СИЗО, где пробудет как минимум до второго октября. 

Андрей Павелко
Андрей Павелко на заседании УАФ. Фото: УНИАН

В настоящее время работа УАФ практически парализована из-за того, что глава организации не может полноценно выполнять свои обязанности. На эту должность претендует Андрей Шевченко. 

Когда могут сменить президента УАФ

В ближайшее время будет созван внеочередной конгресс Украинской ассоциации футбола, на котором будет поднять вопрос о смене президента. Инициаторами конгресса являются президент ФК "Колос" и председатель Киевского объединения ассоциаций футбола Андрей Засуха.

"Пятого сентября ассоциация Киевской области, которой руководит Засуха, собралась и созвала конференцию на 28 октября. Похоже, Засуха стал первым, кто будет сдавать Павелко в этом плане. Думаю, что не просто так и что история с его российским паспортом здесь имеет свое место", — рассказал Сергей Болотников. 

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