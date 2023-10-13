Джерело поділилося інформацією про зниклого гравця "Шахтаря"
Стало відомо, куди міг вирушити гравець молодіжної команди "Шахтаря" Олексій Роспутько. Після матчу із "Антверпеном" його ніхто не бачив.
Своїм інсайдом поділився паблік "Брутальний футбол".
Роспутько зник безвісти 4 жовтня після матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена" у Бельгії.
Роспутько міг опинитися в ближньому закордонні
За інформацією джерела, Роспутько міг перебратися до Росії. Саме з планами переїхати до країни, яка воює з його батьківщиною, пов'язане рішення футболіста видалити усі свої пости та фото у соціальних мережах.
Зазначимо, що 19-річний Роспутько перед своєю втечею підписав із "Шахтарем" новий п'ятирічний контракт.
Роспутько родом із Горлівки Донецької області. З дитинства футболіст перебував у системі "Шахтаря", де виступав на позиції опорного півзахисника.
У поточному сезоні Олексій зіграв 8 матчів за команду U-19 "Шахтаря" та 4 матчі за збірну України U-19.
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