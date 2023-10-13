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Джерело поділилося інформацією про зниклого гравця "Шахтаря"

13 жовтня 2023 09:57
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Агабекян Карен
редактор
Джерело поділилося інформацією про зниклого гравця "Шахтаря"
Олексій Роспутько (у верхньому ряду другий праворуч) у складі "Шахтаря". Фото: ФК "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Стало відомо, куди міг вирушити гравець молодіжної команди "Шахтаря" Олексій Роспутько. Після матчу із "Антверпеном" його ніхто не бачив.

Своїм інсайдом поділився паблік "Брутальний футбол".

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Олексій Роспутько. Фото: dynamomania.com

Роспутько міг опинитися в ближньому закордонні

За інформацією джерела, Роспутько міг перебратися до Росії. Саме з планами переїхати до країни, яка воює з його батьківщиною, пов'язане рішення футболіста видалити усі свої пости та фото у соціальних мережах.

Зазначимо, що 19-річний Роспутько перед своєю втечею підписав із "Шахтарем" новий п'ятирічний контракт.

Роспутько родом із Горлівки Донецької області. З дитинства футболіст перебував у системі "Шахтаря", де виступав на позиції опорного півзахисника.

У поточному сезоні Олексій зіграв 8 матчів за команду U-19 "Шахтаря" та 4 матчі за збірну України U-19.

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