Двоє працівників клубу УПЛ не повернулися в Україну після матчів у Європі
З команди криворізького "Кривбасу" під час поїздки в Європу втекли двоє співробітників. Йдеться про фотографа та SMM-фахівця.
Про це повідомив YouTube-канал KDK.
Чергова втеча завдяки футболу
За інформацією джерела, з клубу та України втекли фотограф Роман Медведєв та SMM-фахівець Роман Лопатін, який раніше працював пресаташе донецького "Олімпіка".
Медведєв та Лопатін поїхали з жіночою командою клубу на матч Ліги чемпіонів. Інші джерела стверджують, що вони втекли до ЛЧ, коли клуб грав товариські ігри.
Зазначається, що "Кривбас" не допомагав втекти своїм працівникам. Натомість в клубі звернулися до Нацполіції, Міністерства молоді та спорту України та Державної прикордонної служби.
Зазначимо, що у випадку, якщо працівники втекли під час виїзду на матчі Ліги чемпіонів, то це мало статися у Швеції, де 6 вересня жіноча команда програла "Парижу" (0:4), а 9 вересня "Лінчепінгу" (0:3).
Зазначимо, що раніше з донецького "Шахтаря" до Росії втік футболіст молодіжної збірної України.
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