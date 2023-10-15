Двоє працівників клубу УПЛ не повернулися в Україну після матчів у Європі

Гравці "Кривбасу" та "Лінчепінгу" після матчу ЛЧ. Фото: "Кривбас"

З команди криворізького "Кривбасу" під час поїздки в Європу втекли двоє співробітників. Йдеться про фотографа та SMM-фахівця.

Про це повідомив YouTube-канал KDK.

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За інформацією джерела, з клубу та України втекли фотограф Роман Медведєв та SMM-фахівець Роман Лопатін, який раніше працював пресаташе донецького "Олімпіка".

Медведєв та Лопатін поїхали з жіночою командою клубу на матч Ліги чемпіонів. Інші джерела стверджують, що вони втекли до ЛЧ, коли клуб грав товариські ігри.

Зазначається, що "Кривбас" не допомагав втекти своїм працівникам. Натомість в клубі звернулися до Нацполіції, Міністерства молоді та спорту України та Державної прикордонної служби.

Зазначимо, що у випадку, якщо працівники втекли під час виїзду на матчі Ліги чемпіонів, то це мало статися у Швеції, де 6 вересня жіноча команда програла "Парижу" (0:4), а 9 вересня "Лінчепінгу" (0:3).

Зазначимо, що раніше з донецького "Шахтаря" до Росії втік футболіст молодіжної збірної України.

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