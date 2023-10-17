Известны составы на матч Мальта — Украина: Ребров удивил выбором игроков
В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины проводит выездной поединок против Мальты. Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на это противостояние.
Сергей Ребров удивил составом сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE.
По сравнению с матчем против Северной Македонии у "сине-желтых" произошло изменение состава. Тарас Степаненко пропустит поединок с Мальтой. Вместо него на поле с первых минут матча выйдет Сидорчук. Есть и другие сюрпризы от Сергея Реброва.
Составы команд
Мальта: Бонелло — Мбонг, С.Борг (капитан), Пепе, Камензули — Гийомье, Н.Мускат, Янкам — Нвоко, П.Мбонг.
Тренер: Микеле Марколини.
Украина: Трубин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Зинченко (капитан) — Ванат, Судаков, Мудрик — Довбик.
Тренер: Сергей Ребров.
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