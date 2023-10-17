Известны составы на матч Мальта — Украина: Ребров удивил выбором игроков

Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: REUTERS/David W Cerny

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины проводит выездной поединок против Мальты. Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на это противостояние.

Сергей Ребров удивил составом сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Энергетический круг" украинских игроков. Фото: REUTERS/David W Cerny

Составы команд

Мальта: Бонелло — Мбонг, С.Борг (капитан), Пепе, Камензули — Гийомье, Н.Мускат, Янкам — Нвоко, П.Мбонг.

Тренер: Микеле Марколини.

Украина: Трубин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Зинченко (капитан) — Ванат, Судаков, Мудрик — Довбик.

Тренер: Сергей Ребров.

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