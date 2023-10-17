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Известны составы на матч Мальта — Украина: Ребров удивил выбором игроков

17 октября 2023 20:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известны составы на матч Мальта — Украина: Ребров удивил выбором игроков
Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины проводит выездной поединок против Мальты. Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на это противостояние. 

Сергей Ребров удивил составом сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE. 

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По сравнению с матчем против Северной Македонии у "сине-желтых" произошло изменение состава. Тарас Степаненко пропустит поединок с Мальтой. Вместо него на поле с первых минут матча выйдет Сидорчук. Есть и другие сюрпризы от Сергея Реброва. 

Сборная Украины
"Энергетический круг" украинских игроков. Фото: REUTERS/David W Cerny

Составы команд 

Мальта: Бонелло — Мбонг, С.Борг (капитан), Пепе, Камензули — Гийомье, Н.Мускат, Янкам — Нвоко, П.Мбонг. 

Тренер: Микеле Марколини. 

Украина: Трубин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Зинченко (капитан) — Ванат, Судаков, Мудрик — Довбик. 

Тренер: Сергей Ребров. 

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