Курйоз в матче Украины: Мальта забила второй раз, но есть нюанс

Защитник Мальты после автогола. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины на выезде играет против Мальты. Подопечным Сергея Реброва нужна лишь победа в этом матче, чтобы продолжить борьбу за выход на континентальное первенство.

Сборная Украины плохо начала матч, но в концовке первого тайма все изменилось, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

⚽️GOAL | Ryan Camenzuli (own goal)



38’ | 🇲🇹 Malta 1 - [1] Ukraine 🇺🇦



Follow me for more goal videos ⚽️



pic.twitter.com/Z4HHMN0zgm — Toby (@FCB_Toby) October 17, 2023

Если Мальта потеряла шансы на выход на Евро-2024, то Украина идет третьей, имея 10 очков. Столько же баллов у Италии, но на одну игру меньше. На турнир выходят две лучшие команды.

Мальта забила два мяча

На 12-й минуте Мальта открыла счет. Мбонг оказался между центральными защитниками нашей команды и затем убежал от Матвиенко. Оторвавшись от защитника, форвард реализовал выход один на один с голкипером.

Второй мяч Мальта забила на 38-й минуте. Правда, сделали они это в свои ворота. После прострела с левого фланга штрафной площадки от Судакокова Камензули забил в свои ворота.

Через три минуты защитник Мальты Джозеф в своей штрафной сфолил на Мудрике, и арбитр назначил пенальти. С 11 метров Довбик пробил под голкипером — 2:1.

⚽️GOAL | Artem Dovbyk



43’| 🇲🇹 Malta 1 - [2] Ukraine 🇺🇦

pic.twitter.com/aGdQeKNk3X — Prince (@Prin__ceee) October 17, 2023

Сборная Украины в матче с Мальтой не может рассчитывать на Тараса Степаненко, Сергея Кривцова и Руслана Малиновского. Если у первых двух проблемы со здоровьем, то у игрока "Дженоа" перебор желтых карточек.

Напомним, бой Усика с Фьюри станет кошмаром: известный эксперт оценил шансы боксеров.

Работник "Кривбасса" рассказал, почему решил бежать из Украины.

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым оплачиваемым тренером в мире.

Слова Реброва перед Мальтой: кадровые проблемы, сила соперника и "игнор" Русина.

Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду".