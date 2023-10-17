Курйоз в матче Украины: Мальта забила второй раз, но есть нюанс
В рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины на выезде играет против Мальты. Подопечным Сергея Реброва нужна лишь победа в этом матче, чтобы продолжить борьбу за выход на континентальное первенство.
Сборная Украины плохо начала матч, но в концовке первого тайма все изменилось, сообщил портал Новини.LIVE.
⚽️GOAL | Ryan Camenzuli (own goal)— Toby (@FCB_Toby) October 17, 2023
38’ | 🇲🇹 Malta 1 - [1] Ukraine 🇺🇦
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Если Мальта потеряла шансы на выход на Евро-2024, то Украина идет третьей, имея 10 очков. Столько же баллов у Италии, но на одну игру меньше. На турнир выходят две лучшие команды.
Мальта забила два мяча
На 12-й минуте Мальта открыла счет. Мбонг оказался между центральными защитниками нашей команды и затем убежал от Матвиенко. Оторвавшись от защитника, форвард реализовал выход один на один с голкипером.
Второй мяч Мальта забила на 38-й минуте. Правда, сделали они это в свои ворота. После прострела с левого фланга штрафной площадки от Судакокова Камензули забил в свои ворота.
Через три минуты защитник Мальты Джозеф в своей штрафной сфолил на Мудрике, и арбитр назначил пенальти. С 11 метров Довбик пробил под голкипером — 2:1.
⚽️GOAL | Artem Dovbyk— Prince (@Prin__ceee) October 17, 2023
43’| 🇲🇹 Malta 1 - [2] Ukraine 🇺🇦
pic.twitter.com/aGdQeKNk3X
Сборная Украины в матче с Мальтой не может рассчитывать на Тараса Степаненко, Сергея Кривцова и Руслана Малиновского. Если у первых двух проблемы со здоровьем, то у игрока "Дженоа" перебор желтых карточек.
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