Петраков с Арменией проиграли сопернику сборной Украины
У украинского тренера Александра Петракова и сборной Армении началась "черная полоса". Команда проиграла третий матч подряд.
В этот раз Армения в товарищеской игре уступила Северной Македонии, сообщил портал Новини.LIVE.
В прошлом матче Северная Македония проиграла сборной Украины в квалификации на чемпионат Европы-2024.
Провал Армении
В Струмике Северная Македония принимала Армению Петракова.
Счет хозяева открыли на 43-й минуте усилиями Александра Трайковского после передачи Элифа Элмаса.
На 59-й минуте Элмас издалека пробил в штангу, а первым на добивании был Милан Ристовски.
На 88-й минуте счет разгромным сделал Эрдон Дачи из бельгийского "Вестерло". Примечательно, что для игрока это был дебютный матч за национальную команду.
В добавленное время Эдуард Сперцян размочил счет.
Для команды Петракова это третье поражение подряд после "Хорватии" (0:1) и "Латвии" (0:2). К тому же команда почти потеряла шансы на выход на чемпионат Европы.
Северная Македония — Армения — 3:1.
Голы: Трайковские, 43, Ристовские, 59, Дачи, 88 — Сперцян, 90+4.
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