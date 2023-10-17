Петраков с Арменией проиграли сопернику сборной Украины

Северная Македония — Армения. Фото: скриншот

У украинского тренера Александра Петракова и сборной Армении началась "черная полоса". Команда проиграла третий матч подряд.

В этот раз Армения в товарищеской игре уступила Северной Македонии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Провал Армении

В Струмике Северная Македония принимала Армению Петракова.

Счет хозяева открыли на 43-й минуте усилиями Александра Трайковского после передачи Элифа Элмаса.

На 59-й минуте Элмас издалека пробил в штангу, а первым на добивании был Милан Ристовски.

На 88-й минуте счет разгромным сделал Эрдон Дачи из бельгийского "Вестерло". Примечательно, что для игрока это был дебютный матч за национальную команду.

В добавленное время Эдуард Сперцян размочил счет.

Для команды Петракова это третье поражение подряд после "Хорватии" (0:1) и "Латвии" (0:2). К тому же команда почти потеряла шансы на выход на чемпионат Европы.

Северная Македония — Армения — 3:1.

Голы: Трайковские, 43, Ристовские, 59, Дачи, 88 — Сперцян, 90+4.

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