Петраков з Вірменією програли супернику збірної України

Північна Македонія — Вірменія. Фото: скріншот

В українського тренера Олександра Петракова та збірної Вірменії почалася "чорна смуга". Команда програла третій матч поспіль.

Цього разу Вірменія у товариській грі поступилася Північній Македонії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у минулому матчі Північна Македонія програла збірній Україні у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Провал Вірменії

У Струміці Північна Македонія приймала Вірменію Петракова.

Рахунок господарі відкрили на 43-й хвилині зусиллями Олександра Трайковського після передачі Еліфа Елмаса.

На 59-й хвилині Елмас здалеку пробив у штангу, а першим на добиванні був Мілан Ристовські.

На 88-й хвилині рахунок розгромним зробив Ердон Дачі із бельгійського "Вестерло". Цікаво, що для гравця це був дебютний матч за національну команду.

У доданий час Едуард Сперцян розмочив рахунок.

Для команди Петракова це третя поразка поспіль після "Хорватії" (0:1) та "Латвії" (0:2). До того ж команда майже втратила шанси на вихід на чемпіонат Європи.

Північна Македонія — Вірменія — 3:1

Голи: Трайковські, 43, Ристовські, 59, Дачі, 88 — Сперцян, 90+4.

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