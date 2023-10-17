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Петраков з Вірменією програли супернику збірної України

17 жовтня 2023 22:05
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Агабекян Карен
редактор
Петраков з Вірменією програли супернику збірної України
Північна Македонія — Вірменія. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В українського тренера Олександра Петракова та збірної Вірменії почалася "чорна смуга". Команда програла третій матч поспіль.

Цього разу Вірменія у товариській грі поступилася Північній Македонії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у минулому матчі Північна Македонія програла збірній Україні у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Провал Вірменії

У Струміці Північна Македонія приймала Вірменію Петракова.

Рахунок господарі відкрили на 43-й хвилині зусиллями Олександра Трайковського після передачі Еліфа Елмаса.

На 59-й хвилині Елмас здалеку пробив у штангу, а першим на добиванні був Мілан Ристовські.

На 88-й хвилині рахунок розгромним зробив Ердон Дачі із бельгійського "Вестерло". Цікаво, що для гравця це був дебютний матч за національну команду.

У доданий час Едуард Сперцян розмочив рахунок.

Для команди Петракова це третя поразка поспіль після "Хорватії" (0:1) та "Латвії" (0:2). До того ж команда майже втратила шанси на вихід на чемпіонат Європи.

Північна Македонія — Вірменія — 3:1

Голи: Трайковські, 43, Ристовські, 59, Дачі, 88 — Сперцян, 90+4.

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