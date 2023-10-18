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Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб

18 октября 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб
Анатолий Трубин в матче против сборной Мальты. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб летом 2024 года. Игра молодого футболиста за "Бенфику" привлекла к нему внимание клубов из других чемпионатов. 

Португальцы могут отпустить вратаря за солидное вознаграждение, сообщает A Bola

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Не прошло и полугода после перехода Анатолия Трубина из донецкого "Шахтера" в португальскую "Бенфику", как появились слухи о том, что молодой голкипер может снова сменить клуб. У него появится возможность попробовать себя в более сильной лиге. 

Куда уйдет Трубин 

Итальянский "Интер" мог подписать вратаря сборной Украины еще прошлым летом, однако не сумел договориться с "Шахтером" о сумме отступных. Однако "нерадзурри" все еще нуждаются в хорошем голкипере. 

То же самое касается и мюнхенской "Баварии". Мануэль Нойер хочет продлить контракт с клубом, но он подвержен травмам, и руководство чемпионов Германии хочет найти более молодого вратаря для конкуренции с ветераном.

Сборная Украины
Футболисты сборной Украины выходят на поле. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Оба этих клуба наблюдают за прогрессом Трубина. "Интер" и "Бавария" отметили быструю адаптацию Анатолия в Португалии. Уже летом "Бенфика" получит как минимум одно предложение о трансфере украинца. 

Анатолий Трубин в сезоне 2023/2024 провел уже шесть матчей в составе "Бенфики". Ему удалось дважды сохранить ворота в неприкосновенности. 

Напомним, Александр Петраков с Арменией проиграли сопернику сборной Украины.

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым оплачиваемым тренером в мире.

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