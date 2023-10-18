Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб

Анатолий Трубин в матче против сборной Мальты. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб летом 2024 года. Игра молодого футболиста за "Бенфику" привлекла к нему внимание клубов из других чемпионатов.

Португальцы могут отпустить вратаря за солидное вознаграждение, сообщает A Bola.

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Не прошло и полугода после перехода Анатолия Трубина из донецкого "Шахтера" в португальскую "Бенфику", как появились слухи о том, что молодой голкипер может снова сменить клуб. У него появится возможность попробовать себя в более сильной лиге.

Куда уйдет Трубин

Итальянский "Интер" мог подписать вратаря сборной Украины еще прошлым летом, однако не сумел договориться с "Шахтером" о сумме отступных. Однако "нерадзурри" все еще нуждаются в хорошем голкипере.

То же самое касается и мюнхенской "Баварии". Мануэль Нойер хочет продлить контракт с клубом, но он подвержен травмам, и руководство чемпионов Германии хочет найти более молодого вратаря для конкуренции с ветераном.

Футболисты сборной Украины выходят на поле. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Оба этих клуба наблюдают за прогрессом Трубина. "Интер" и "Бавария" отметили быструю адаптацию Анатолия в Португалии. Уже летом "Бенфика" получит как минимум одно предложение о трансфере украинца.

Анатолий Трубин в сезоне 2023/2024 провел уже шесть матчей в составе "Бенфики". Ему удалось дважды сохранить ворота в неприкосновенности.

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