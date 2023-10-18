Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб

Анатолій Трубін у матчі проти збірної Мальти. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може змінити клуб улітку 2024 року. Гра молодого футболіста за "Бенфіку" привернула до нього увагу клубів інших чемпіонатів.

Португальці можуть відпустити воротаря за солідну винагороду, повідомляє A Bola.

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Не минуло й пів року після переходу Анатолія Трубіна з донецького "Шахтаря" до португальської "Бенфіки", як з'явилися чутки про те, що молодий голкіпер може знову змінити клуб. У нього з'явиться можливість спробувати себе у сильнішій лізі.

Куди піде Трубін

Італійський "Інтер" міг підписати воротаря збірної України ще минулого літа, проте не зумів домовитись із "Шахтарем" про суму відступних. Однак "нерадзуррі" все ще потребують гарного голкіпера.

Те саме стосується і мюнхенської "Баварії". Мануель Ноєр хоче продовжити контракт із клубом, але він схильний до травм, і керівництво чемпіонів Німеччини хоче знайти молодшого воротаря для конкуренції з ветераном.

Футболісти збірної України виходять на поле. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Обидва ці клуби спостерігають за прогресом Трубіна. "Інтер" та "Баварія" відзначили швидку адаптацію Анатолія у Португалії. Вже влітку "Бенфіка" отримає як мінімум одну пропозицію щодо трансферу українця.

Анатолій Трубін у сезоні 2023/2024 провів уже шість матчів у складі "Бенфіки". Йому вдалося двічі зберегти ворота у недоторканності.

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