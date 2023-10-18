Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб arrow

Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб

18 жовтня 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб
Анатолій Трубін у матчі проти збірної Мальти. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може змінити клуб улітку 2024 року. Гра молодого футболіста за "Бенфіку" привернула до нього увагу клубів інших чемпіонатів.

Португальці можуть відпустити воротаря за солідну винагороду, повідомляє A Bola.

Читайте також:

Не минуло й пів року після переходу Анатолія Трубіна з донецького "Шахтаря" до португальської "Бенфіки", як з'явилися чутки про те, що молодий голкіпер може знову змінити клуб. У нього з'явиться можливість спробувати себе у сильнішій лізі.

Куди піде Трубін

Італійський "Інтер" міг підписати воротаря збірної України ще минулого літа, проте не зумів домовитись із "Шахтарем" про суму відступних. Однак "нерадзуррі" все ще потребують гарного голкіпера.

Те саме стосується і мюнхенської "Баварії". Мануель Ноєр хоче продовжити контракт із клубом, але він схильний до травм, і керівництво чемпіонів Німеччини хоче знайти молодшого воротаря для конкуренції з ветераном.

Збірна України
Футболісти збірної України виходять на поле. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Обидва ці клуби спостерігають за прогресом Трубіна. "Інтер" та "Баварія" відзначили швидку адаптацію Анатолія у Португалії. Вже влітку "Бенфіка" отримає як мінімум одну пропозицію щодо трансферу українця.

Анатолій Трубін у сезоні 2023/2024 провів уже шість матчів у складі "Бенфіки". Йому вдалося двічі зберегти ворота у недоторканності.

Нагадаємо, Олександр Петраков із Вірменією програли супернику збірної України.

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі