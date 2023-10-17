Месси не сомневается в том, что ему вручат "Золотой мяч"-2023

Лионель Месси в сборной Аргентины. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси уверен в том, что получит "Золотой мяч" в этом году. Награда станет для ветерана уже восьмой в карьере.

Месси является главным претендентом на трофей, сообщает Sport.es.

Читайте также:

В Париже 30 октября пройдет торжественная церемония вручения престижной футбольной премии "Золотой мяч". Эксперты и журналисты уверены, что Лионель Месси получит свой восьмой индивидуальный трофей. Сам аргентинец тоже не сомневается в этом.

Золотой мяч-2023

Лионель Месси является главным претендентом на награду среди мужчин. У женщин фавориткой является 25-летняя полузащитница Айтана Бонмати, которая представляет "Барселону" и сборную Испании.

Лионель Месси на тренировке. Фото: REUTERS/Rodrigo Valle

Звезда "Интера Майами" за прошлый год на клубном уровне сыграл 41 поединок, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Помимо этого Лео Месси привел сборную Аргентины к победе на Кубке Мира-2022. Он записал на свой счет семь мячей и три результативные передачи на турнире.

Месси уже семь раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом в футболе. Он получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Испанские журналисты пишут, что аргентинец уверен в своей победе и на этот раз, а потому собирается посетить церемонию в Париже.

Напомним, Цыганков оказался в сфере интересов известного клуба: "Жирона" уже отреагировала.

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Слова Реброва перед Мальтой: кадровые проблемы, сила соперника и "игнор" Русина.

Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду".

В Донецке россияне собрались снести "Донбасс Арену".