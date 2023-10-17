Мессі не сумнівається, що йому вручать "Золотий м'яч"-2023.

Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Футболіст збірної Аргентини Ліонель Мессі впевнений у тому, що отримає цьогорічний "Золотий м'яч". Нагорода стане для ветерана вже восьмою у кар'єрі.

Мессі є головним претендентом на трофей, повідомляє Sport.es.

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У Парижі 30 жовтня відбудеться урочиста церемонія вручення найпрестижнішої футбольної премії "Золотий м'яч". Експерти та журналісти впевнені, що Ліонель Мессі отримає свій восьмий індивідуальний трофей. Сам аргентинець теж не сумнівається у цьому.

Золотий м'яч-2023

Ліонель Мессі є головним претендентом на відзнаку серед чоловіків. У жінок фавориткою є 25-річна півзахисниця Айтана Бонматі, яка представляє "Барселону" та збірну Іспанії.

Ліонель Мессі на тренуванні. Фото: REUTERS/Rodrigo Valle

Зірка "Інтера Маямі" за минулий рік на клубному рівні зіграв 41 поєдинок, у яких забив 21 гол та зробив 20 результативних передач. Крім цього, Лео Мессі привів збірну Аргентини до перемоги на Кубку Світу-2022. Він записав на свій рахунок сім м'ячів та три результативні передачі на турнірі.

Мессі вже сім разів ставав володарем "Золотого м'яча", що є рекордом у футболі. Він отримував цю нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках. Іспанські журналісти пишуть, що аргентинець упевнений у своїй перемозі й цього разу, а тому має намір відвідати церемонію у Парижі.

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