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Мессі розповів, коли може закінчити кар'єру у збірній Аргентини

18 жовтня 2023 11:23
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Мессі розповів, коли може закінчити кар'єру у збірній Аргентини
Ліонель Мессі у грі за збірну Аргентини. Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу над Перу у відборі на Кубок Світу-2026. Форвард забив обидва м'ячі своєї національної команди.

Мессі відповів на питання про завершення кар'єри, повідомляє El Mundo Deportivo.

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Аргентина обіграла на виїзді Перу в рамках відбору на Мундіаль-2026, а Ліонель Мессі забив обидва голи у цьому матчі. Чинні чемпіони світу продовжують лідирувати в турнірній таблиці американської відбіркової групи.

Плани Мессі

Лідер збірної Аргентини збирається якнайкраще підготуватися до найближчих матчів національної команди. У листопаді підопічні Ліонеля Скалоні зіграють з Уругваєм та Бразилією, своїми принциповими суперниками.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі перед матчем. Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

Після цього Лео Мессі зібрався провести відпустку в Аргентині. Він матиме кілька місяців для відпочинку, оскільки "Інтер Маямі" не пробився до плей-офф MLS. У січні Мессі повернеться до американської команди та почне "з нуля" підготовку до нового сезону. Він не планує йти в оренду на кілька місяців до одного з європейських клубів.

Також Мессі відповів, що поки що не збирається завершувати кар'єру у збірній Аргентини. Він не думає про чемпіонат світу-2026 і має намір грати стільки, скільки дозволить йому здоров'я.

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