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Неймар не сыграет против Месси из-за тяжелой травмы

18 октября 2023 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймар не сыграет против Месси из-за тяжелой травмы
Неймар перед матчем. Фото: REUTERS/Andres Cuenca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Бразилии неудачно провела два октябрьских матча в рамках отбора к ЧМ-2026. Вдобавок к потере очков лидер команды Неймар получил тяжелую травму.

Бразильский футболист нескоро сможет выйти на поле, сообщает O Globo

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Звездный футболист саудовского "Аль-Хиляля" Неймар был раскритикован после ничьей сборной Бразилии с Венесуэлой (1:1). Однако следующий матч "селесао" стал и вовсе кошмаром для 31-летнего игрока. 

Неймар выбыл из строя 

Сборная Бразилии проиграла на выезде Уругваю со счетом 0:2, а Неймар покинул поле в слезах. На 44-й минуте встречи он получил травму, которая не позволила бразильцу продолжить матч. Форвард держался за колено, когда его вынесли на носилках с поля. Вместо Неймара вышел Ришарлисон. 

Неймар
Неймар получил травму. Фото: REUTERS/Andres Cuenca

В ближайшее время лидер сборной Бразилии пройдет углубленное медицинское обследование, которое покажет, когда он сможет вернуться на поле. Однако согласно предварительным данным, Неймар будет вынужден восстанавливаться ближайшие четыре или пять недель. 

В рамках отбора на ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет в ноябре сначала с Колумбией, а затем примет Аргентину. Велика вероятность того, что Неймар не сможет помочь своей команде в этих встречах. 

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году и с тех пор забил 79 голов в 128 матчах.

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