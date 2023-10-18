Неймар не сыграет против Месси из-за тяжелой травмы

Неймар перед матчем. Фото: REUTERS/Andres Cuenca

Сборная Бразилии неудачно провела два октябрьских матча в рамках отбора к ЧМ-2026. Вдобавок к потере очков лидер команды Неймар получил тяжелую травму.

Бразильский футболист нескоро сможет выйти на поле, сообщает O Globo.

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Неймар выбыл из строя

Сборная Бразилии проиграла на выезде Уругваю со счетом 0:2, а Неймар покинул поле в слезах. На 44-й минуте встречи он получил травму, которая не позволила бразильцу продолжить матч. Форвард держался за колено, когда его вынесли на носилках с поля. Вместо Неймара вышел Ришарлисон.

Неймар получил травму. Фото: REUTERS/Andres Cuenca

В ближайшее время лидер сборной Бразилии пройдет углубленное медицинское обследование, которое покажет, когда он сможет вернуться на поле. Однако согласно предварительным данным, Неймар будет вынужден восстанавливаться ближайшие четыре или пять недель.

В рамках отбора на ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет в ноябре сначала с Колумбией, а затем примет Аргентину. Велика вероятность того, что Неймар не сможет помочь своей команде в этих встречах.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году и с тех пор забил 79 голов в 128 матчах.

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