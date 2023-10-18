Зинченко рассказал, как сборная Украины смогла обыграть Мальту на выезде

Александр Зинченко в игре против Мальты. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Капитан сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о непростом матче своей команды с Мальтой. Подопечные Сергея Реброва первыми пропустили гол, но одолели соперника.

Зинченко назвал главную причину победы Украины в интервью "Суспiльному".

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Сборная Украины одержала вторую победу в трех матчах против Мальты. Все матчи против этого соперника получаются тяжелыми для "сине-желтых", и эта встреча не стала исключением. Подопечные Сергея Реброва пропустили гол в начале первого тайма, но затем сумели трижды отличиться в воротах Мальты.

Главная причина победы сборной Украины

"Сине-желтые" не могли позволить себе другой результат матча с Мальтой, кроме победы. Это оказала психологическое воздействие на украинских футболистов. Они вышли на поле с желанием сделать все, чтобы завоевать три очка.

Александр Зинченко борется за мяч. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Все игроки сборной Украины понимали, что стоит на кону. По словам Александра Зинченко, они хорошо отреагировали на пропущенный гол и усилили давление на ворота соперника. Это привело к успеху.

"Возможно, у нас нет столько талантливых игроков, как у Бразилии, но одно у нас есть, и этого никогда не отнимешь у нас. Это характер. Это не только касается футбола", — рассказал Александр Зинченко.

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