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Зинченко рассказал, как сборная Украины смогла обыграть Мальту на выезде

18 октября 2023 12:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко рассказал, как сборная Украины смогла обыграть Мальту на выезде
Александр Зинченко в игре против Мальты. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о непростом матче своей команды с Мальтой. Подопечные Сергея Реброва первыми пропустили гол, но одолели соперника. 

Зинченко назвал главную причину победы Украины в интервью "Суспiльному". 

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Сборная Украины одержала вторую победу в трех матчах против Мальты. Все матчи против этого соперника получаются тяжелыми для "сине-желтых", и эта встреча не стала исключением. Подопечные Сергея Реброва пропустили гол в начале первого тайма, но затем сумели трижды отличиться в воротах Мальты. 

Главная причина победы сборной Украины 

"Сине-желтые" не могли позволить себе другой результат матча с Мальтой, кроме победы. Это оказала психологическое воздействие на украинских футболистов. Они вышли на поле с желанием сделать все, чтобы завоевать три очка. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко борется за мяч. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Все игроки сборной Украины понимали, что стоит на кону. По словам Александра Зинченко, они хорошо отреагировали на пропущенный гол и усилили давление на ворота соперника. Это привело к успеху. 

"Возможно, у нас нет столько талантливых игроков, как у Бразилии, но одно у нас есть, и этого никогда не отнимешь у нас. Это характер. Это не только касается футбола", — рассказал Александр Зинченко.

Напомним, Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб. 

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