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Зінченко розповів, як збірна України змогла обіграти Мальту на виїзді

18 жовтня 2023 12:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко розповів, як збірна України змогла обіграти Мальту на виїзді
Олександр Зінченко у грі проти Мальти. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної України Олександр Зінченко поділився думкою про непростий матч своєї команди з Мальтою. Підопічні Сергія Реброва першими пропустили гол, але здолали суперника.

Зінченко назвав головну причину перемоги України в інтерв'ю "Суспільному".

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Збірна України здобула другу перемогу у трьох матчах проти Мальти. Усі матчі проти цього суперника виходять важкими для "синьо-жовтих", і ця зустріч не стала винятком. Підопічні Сергія Реброва пропустили гол на початку першого тайму, але потім зуміли тричі відзначитись у воротах Мальти.

Головна причина перемоги збірної України

"Синьо-жовті" не могли дозволити собі інший результат матчу з Мальтою, окрім перемоги. Це надала психологічний вплив на українських футболістів. Вони вийшли на поле з бажанням зробити все, щоб здобути три очки.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко виборює м'яч. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Усі гравці збірної України розуміли, що стоїть на коні. За словами Олександра Зінченка, вони добре відреагували на пропущений гол та посилили тиск на ворота суперника. Це призвело до успіху.

"Можливо, у нас немає стільки талановитих гравців, як у Бразилії, але одне у нас є, і цього ніколи не забереш у нас. Це характер. Це не лише стосується футболу", — розповів Олександр Зінченко.

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