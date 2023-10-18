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Неймар не зіграє проти Мессі через тяжку травму

18 жовтня 2023 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар не зіграє проти Мессі через тяжку травму
Неймар перед матчем. Фото: REUTERS/Andres Cuenca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Бразилії невдало провела два жовтневі матчі у рамках відбору до ЧС-2026. На додачу до втрати очок лідер команди Неймар отримав важку травму.

Бразильський футболіст нескоро зможе вийти на поле, повідомляє O Globo.

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Зіркового футболіста саудівського "Аль-Хіляля" Неймара було розкритиковано після нічиєї збірної Бразилії з Венесуелою (1:1). Однак наступний матч "селесао" став зовсім кошмаром для 31-річного гравця.

Неймар вибув з ладу

Збірна Бразилії програла на виїзді Уругваю з рахунком 0:2, а Неймар залишив поле у сльозах. На 44-й хвилині зустрічі він отримав травму, яка не дозволила бразильцеві продовжити матч. Форвард тримався за коліно, коли його винесли на ношах із поля. Замість Неймара вийшов Рішарлісон.

Неймар
Неймар отримав травму. Фото: REUTERS/Andres Cuenca

Найближчим часом лідер збірної Бразилії пройде поглиблене медичне обстеження, яке покаже, коли зможе повернутися на поле. Однак, за попередніми даними, Неймар буде змушений відновлюватися найближчі чотири або п'ять тижнів.

У рамках відбору на ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє в листопаді спочатку з Колумбією, а потім прийме Аргентину. Велика ймовірність, що Неймар не зможе допомогти своїй команді в цих зустрічах.

Неймар дебютував за збірну Бразилії у 2010 році й з того часу забив 79 голів у 128 матчах.

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