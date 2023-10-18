"Манчестер Юнайтед" втратив лідера напередодні важливого матчу
Англійський "Манчестер Юнайтед" має цілу епідемію травм напередодні суботнього матчу Прем'єр-ліги проти "Шеффілд Юнайтед". Хавбек збірної Бразилії Каземіро теж не допоможе "червоним дияволам".
Каземіро грав із травмою два останні поєдинки за збірну Бразилії, повідомляє Sky Sports.
Півзахисника збірної Бразилії Каземіро замінили ще під час матчу із Венесуелою (1:1) кілька днів тому. Були великі побоювання щодо фізичної форми досвідченого футболіста, який пропустив тренування у національній команді.
Травма Каземіро
Бразилець пошкодив кісточку, але все одно зіграв проти Уругваю (0:2) і провів на полі 90 хвилин. Однак після поєдинку Каземіро помітно кульгав. Найближчим часом він пройде медичне обстеження, яке і з'ясує, чи зможе бразилець грати за "Манчестер Юнайтед" у ці вихідні.
"Червоних дияволів" чекає виїзний матч проти "Шеффілд Юнайтед" у суботу ввечері. Каземіро забив чотири голи та зробив одну результативну передачу в 11 матчах за команду Еріка Тен Хага у сезоні 2023/2024.
У лазареті "Манчестер Юнайтед" залишаються Лісандро Мартінес, Тайрел Маласія, Люк Шоу та Аарон Ван-Бісака. Натомість Серхіо Регілон і Рафа Варан вже повернулися до ладу.
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