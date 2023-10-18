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"Манчестер Юнайтед" втратив лідера напередодні важливого матчу

18 жовтня 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" втратив лідера напередодні важливого матчу
Гравці "Манчестер Юнайтед" відзначають гол. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Манчестер Юнайтед" має цілу епідемію травм напередодні суботнього матчу Прем'єр-ліги проти "Шеффілд Юнайтед". Хавбек збірної Бразилії Каземіро теж не допоможе "червоним дияволам".

Каземіро грав із травмою два останні поєдинки за збірну Бразилії, повідомляє Sky Sports.

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Півзахисника збірної Бразилії Каземіро замінили ще під час матчу із Венесуелою (1:1) кілька днів тому. Були великі побоювання щодо фізичної форми досвідченого футболіста, який пропустив тренування у національній команді.

Травма Каземіро

Бразилець пошкодив кісточку, але все одно зіграв проти Уругваю (0:2) і провів на полі 90 хвилин. Однак після поєдинку Каземіро помітно кульгав. Найближчим часом він пройде медичне обстеження, яке і з'ясує, чи зможе бразилець грати за "Манчестер Юнайтед" у ці вихідні.

Каземіро
Каземіро у збірній Бразилії. Фото: REUTERS/Adriano Machado

"Червоних дияволів" чекає виїзний матч проти "Шеффілд Юнайтед" у суботу ввечері. Каземіро забив чотири голи та зробив одну результативну передачу в 11 матчах за команду Еріка Тен Хага у сезоні 2023/2024.

У лазареті "Манчестер Юнайтед" залишаються Лісандро Мартінес, Тайрел Маласія, Люк Шоу та Аарон Ван-Бісака. Натомість Серхіо Регілон і Рафа Варан вже повернулися до ладу.

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