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Усик розповів, як вдалося витягнути Ф'юрі на бій

18 жовтня 2023 22:23
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик розповів, як вдалося витягнути Ф'юрі на бій
Чемпіон світу Олександр Усік. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик наступний поєдинок проведе проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу та увійде в історію.

Українець розповів, як вдалося витягти Ф'юрі на поєдинок. Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

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Вперше у світі боксу з'явиться абсолютний чемпіон світу із чотирма титулами. Раніше таке звання отримували боксери з двома і трьома поясами, а після появи четвертого ременя в суперважкій вазі ще не було володаря безперечного статусу.

Усику та його команді довелося безпосередньо співпрацювати із саудитами

За словами Усика, вони давно вели переговори з людьми із Саудівської Аравії, які займалися проведенням боксерського шоу. Вони є організаторами поєдинку Ф'юрі проти Нганну.

"Після мого поєдинку ми зустрілися з представниками саме тієї компанії, яка сьогодні влаштовує бій Тайсона Фьюрі та Нганну.

Я разом зі своєю командою підписали із цими людьми договір про співпрацю. У Тайсона Ф'юрі з ними також є угода. Зрозуміло, що вони мають на меті звести нас обох в одному великому рингу", — сказав Усик.

Очікується, що поєдинок Усика проти Ф'юрі відбудеться 23 грудня. Однак, якщо в бою проти Нганну у Тайсона будуть травми чи розсічення, то поєдинок перенесуть на 2024 рік.

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