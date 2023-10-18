Усик розповів, як вдалося витягнути Ф'юрі на бій
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик наступний поєдинок проведе проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу та увійде в історію.
Українець розповів, як вдалося витягти Ф'юрі на поєдинок. Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.
Вперше у світі боксу з'явиться абсолютний чемпіон світу із чотирма титулами. Раніше таке звання отримували боксери з двома і трьома поясами, а після появи четвертого ременя в суперважкій вазі ще не було володаря безперечного статусу.
Усику та його команді довелося безпосередньо співпрацювати із саудитами
За словами Усика, вони давно вели переговори з людьми із Саудівської Аравії, які займалися проведенням боксерського шоу. Вони є організаторами поєдинку Ф'юрі проти Нганну.
"Після мого поєдинку ми зустрілися з представниками саме тієї компанії, яка сьогодні влаштовує бій Тайсона Фьюрі та Нганну.
Я разом зі своєю командою підписали із цими людьми договір про співпрацю. У Тайсона Ф'юрі з ними також є угода. Зрозуміло, що вони мають на меті звести нас обох в одному великому рингу", — сказав Усик.
Очікується, що поєдинок Усика проти Ф'юрі відбудеться 23 грудня. Однак, якщо в бою проти Нганну у Тайсона будуть травми чи розсічення, то поєдинок перенесуть на 2024 рік.
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